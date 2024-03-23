Есть средства, но нет политической воли помогать Украине — CNN об итогах саммита ЕС

У Европейского союза есть средства, но не политическая воля для того, чтобы заполнить пробел, который возник в отсутствие военной помощи Украине со стороны США, пишет журналист CNN Люк Макги. До сих пор из $85 млрд, переданных Евросоюзом Украине, лишь $5,6 млрд были специально выделены на военную помощь. И состоявшийся на этой неделе саммит лидеров ЕС не смог решить проблему.

У Европейского союза есть средства для того, чтобы заполнить пробел, который возник в отсутствие военной помощи Украине со стороны США, однако политической воли на это у стран ЕС пока не видно, пишет журналист CNN Люк Макги.

На вопрос, смогут ли они заполнить оставленный Соединёнными Штатами на Украине пробел, лидеры ЕС на этой неделе попытались ответить на двухдневном саммите в Брюсселе. Блок согласился изучить новые способы привлечения средств для Украины, в том числе путём привлечения займов на финансовых рынках и использования прибыли от замороженных российских активов. Так, премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что существует «открытость, по крайней мере, с нашей стороны» к новым способам финансирования, и многозначительно добавил, что Европа не может «ждать, пока США примут решение».

Однако на саммите лидеры стран ЕС воздержались от согласования каких-либо новых средств на вооружение для Киева, несмотря на неоднократные заверения Владимира Зеленского в том, что именно эта проблема для ВСУ сейчас стоит наиболее остро.

Макги подчёркивает, что из $85 млрд, переданных Евросоюзом Украине, лишь $5,6 млрд были специально выделены на военную помощь. Причиной тому журналист называет устоявшееся понимание роли ЕС в ходе конфликта, которая заключалась в предоставление финансовой помощи и приёме беженцев, в то время как именно США занимались вопросами предоставления вооружения.

Более того, Макги призывает не забывать, что ЕС состоит из 27 суверенных государств, которые проводят независимую внешнюю политику. Некоторые являются членами НАТО, некоторые нет — и официально нейтральны. Одних устраивает покупка американского оружия и отправка его на Украину, других — нет. Некоторые из них географически близки к России и опасаются, что военные действия перекинутся на их границы, другие защищены километрами земли между ними и Россией и десятилетиями поддерживали хорошие экономические отношения со страной.