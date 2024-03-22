Politico: лидеры ЕС снова не смогли договориться о помощи Украине из-за внутренних разногласий

Состоявшийся в четверг саммит лидеров ЕС в очередной раз закончился безрезультатно: при большом желании помочь Украине европейцы никак не могут решить, как это сделать. Как сообщает Politico, в этот раз рассматривалась идея финансирования поставок через оборонные облигации — но и здесь Евросоюз не смог прийти к согласию. Зеленский, присоединившийся к саммиту по видеосвязи, назвал происходящее «унизительным» для Европы.

Лидеры ЕС согласны с тем, что на вооружение Украины нужно выделять больше средств, — но никак не могут договориться о том, как это сделать. Прошедший в четверг саммит лидеров ЕС не принёс практических результатов, а вместо этого в очередной раз подчеркнул разногласия между странами-участницами, пишет Politico.

«Будем честны: по финансированию обороны реально ничего не решено», — заявил один из чиновников ЕС после встречи в Брюсселе. Хотя лидеры и сошлись на том, что Европейский инвестиционный банк должен быть более гибким в своей политике кредитования оборонных компаний, «грандиозный» вопрос поддержки Украины так и остался нерешённым.

В ходе встречи было предложено финансировать поставки оружия на Украину через оборонные облигации. Возможность выпуска совместных облигаций ЕС подержали Франция, Эстония и Польша, но категорически против выступили Германия, Нидерланды и Австрия.

«К сожалению, использование нашими солдатами артиллерии на передовой является унизительным для Европы в том смысле, что она может предоставить нам куда больше», — заявил Владимир Зеленский, присоединившийся к саммиту по видеосвязи. В очередной раз не сумев найти решение проблемы, лидеры ЕС закончили саммит тем, что попросили Европейскую комиссию «изучить все варианты мобилизации финансирования и представить доклад к июню», передаёт Politico.