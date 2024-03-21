Bloomberg: «подлили масла в огонь» — продление свободной торговли Украины с ЕС разозлило европейских фермеров

Предварительная идея о том, чтобы продлить беспошлинную торговлю между Киевом и ЕС, заставляет и без того разгневанных европейских фермеров «испытывать на прочность поддержку Украины», утверждает Bloomberg. Недовольные тем, что им приходится «оплачивать счета» за Украину, европейцы вынуждают своих лидеров искать баланс между поддержкой Киева и внутренней политикой.

Принятое на этой неделе решение ЕС продлить беспошлинную торговлю с Украиной «подлило масла в огонь» и без того растущего недовольства фермеров от Польши до Франции, сообщает Bloomberg. Как отмечает издание, это возмущение — «вызов для европейских лидеров», которые отчаянно и безуспешно пытаются найти баланс между внутренней политикой и помощью Киеву.

Предварительное соглашение, заключённое 20 марта, о приостановке пошлин и квот ещё на год означает, что Украина сможет беспрепятственно продолжать продавать пшеницу на общем рынке ЕС. По имеющимся данным, за 2022—2023 годы ЕС импортировал с Украины более чем в 17 раз больше пшеницы, чем в довоенное время, — статистика, заставляющая разгневанных европейских фермеров «испытывать на прочность поддержку Украины», пишет Bloomberg.

«Складывается ощущение, что европейские фермеры оплачивают счета за войну на Украине», — жалуется француз Бенуа Пьетреман, глава сельскохозяйственного комитета FranceAgriMer. Тем временем Польша, где на этой неделе фермеры снова перекрыли более 500 дорог в ответ на решение Брюсселя, пригрозила расширить запрет на поставки зерна и даже помешать поставкам пшеницы в другие страны ЕС.

По словам фермеров, они вовсе не против тех продуктов, которые импортировались в ЕС исторически: например, они не имеют ничего против мяса птицы, сахара или яиц, однако зерно — это скорее «финансовая подпитка для Украины», нежели реальная необходимость для Европы, передаёт издание.