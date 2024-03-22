Высокое бремя расходов на членство вступившей в НАТО Швеции ляжет на плечи налогоплательщиков, которые будут вынуждены смириться с дальнейшим сокращением благосостояния североевропейской страны. В то же время трудоустроенной части населения королевства придётся работать ещё больше, чтобы оплачивать военную машину Швеции, сообщает Nya Dagbladet.

По данным института исследования экономики имени Лейбница при Мюнхенском университете, европейским государствам — членам НАТО необходимо дополнительно €56 млрд в год, чтобы достичь целевого уровня оборонных расходов в размере 2% от ВВП. Кроме того, помимо дефицита госбюджетов, многие страны ЕС накопили самые высокие долги в Европе, пишет Nya Dagbladet.

В Германии экономическая ситуация самая тяжёлая: в 2023 году ФРГ недоплатила за оборону €14 млрд, которые было необходимо заплатить для достижения целевого показателя НАТО. За Германией следуют Испания (€11 млрд), Италия (€10,8 млрд) и Бельгия (€4,6 млрд). Страны с высоким уровнем долга и высокими процентными ставками не имеют особых возможностей для увеличения своего долга, поэтому они вынуждены сократить расходы в других сферах.

Недавно к НАТО присоединилась Швеция, которую правящие элиты затащили в военный альянс без одобрения со стороны населения. На протяжении всего процесса вступления никто не поднимал вопрос о том, как будет финансировано членство королевства в НАТО. Шведские СМИ также не задавали неудобные вопросы власти предержащим, так что эта головная боль возникнет только сейчас, уже после того, как Швеция стала полноправным членом военного блока. В этой связи шведы столкнутся с сокращением своего и без того подорванного уровня благосостояния, в то время как правительство будет объяснять это необходимостью каждого «вносить свой вклад», а тех немногих, кто работает, — вкалывать ещё больше.