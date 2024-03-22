Economist: хромые и босые — у Киева в Европе нет ни одного нормального союзника

У Украины много союзников в Евросоюзе, но среди них нет ни одного идеального, констатирует The Economist. На бумаге всё выглядит красиво, а на деле атрибуты надёжного союзника распределены по Европе неравномерно. У одних пустые карманы, другие симпатизируют Москве, третьи колеблются с помощью. К тому же Россия прочно стоит на ногах и противостоит западным санкциям, поэтому настроения царят мрачные.

У Украины много союзников в Евросоюзе. Однако реальность сегодняшней Европы такова, что среди них нет ни одного идеального, констатирует The Economist. Представьте страну размером с Латвию, с экономическими проблемами итальянцев, готовностью прийти на помощь пророссийских венгров и ВПК нейтральной Ирландии. Примерно такой союзник и получается.

А Украине нужны сильные сторонники, которые готовы тратить большие деньги и во всём помогать, уверено издание. Но на деле европейские соседи либо слишком малы, чтобы иметь достаточный вес, либо слишком нерешительны, либо с пустыми карманами — а иногда и всё вместе.

Для достижения необходимых результатов требуется объединить все 27 стран ЕС в одного крупного и решительного партнёра для Киева. Но такой план вряд ли реалистичен. Лидерам не хватает элементарной мудрости. На европейском саммите, начавшемся 21 марта, обязательно прозвучат громкие заявления о единстве Европы и непоколебимой поддержке Украины. На этом всё.

Настроения на европейском континенте сегодня не радужные, уверен The Economist. Украинский конфликт превратился в войну на истощение, в которой, похоже, выигрывает Россия, чья экономика оказалась на удивление сильной и устойчивой к западным санкциям.

Киев сохранил платёжеспособность исключительно благодаря поддержке Европы и США. Но увы, у ВСУ острая нехватка снарядов и вооружения. ЕС обещал поставки, но пока они осуществляются с большим трудом и задержкой. В итоге Украине приходится рассчитывать не на наступление, которое могло бы вынудить Москву к переговорам, а хотя бы на удержание линии фронта.

Добавьте к этому возможную перспективу прихода к власти Дональда Трампа в ноябре, и Европе, скорее всего, придётся нести эту ношу на себе самостоятельно. Макрон, видимо, отчаявшись мобилизовать Европу, зашёл совсем далеко, заявив, что некоторые страны НАТО могут направить солдат на Украину. В ответ он получил возгласы энтузиазма, паники и насмешек.

На бумаге всё выглядит красиво, у Европы достаточно возможностей для оказания необходимой поддержки, констатирует издание. Если сложить военный бюджет 30 европейских стран — членов НАТО, то он будет уступать лишь Америке и значительно превышать российский. Их экономика больше американской.

Но на деле выходит, что атрибуты надёжного союзника распределены среди европейских стран слишком неравномерно. Наиболее активные сторонники Украины — самые маленькие страны. Например, Эстония, которая занимает одну из лидирующих позиций в ЕС по доле расходов на оборону в ВВП.

Таллин оказывает Киеву самую большую помощь в расчёте на душу населения из всех стран Евросоюза. Премьер-министр Каллас призывает остальных союзников тратить дополнительные 0,25% ВВП на противостояние России. Однако денег, поступающих из этой страны, достаточно лишь на обеспечение снарядов на пару дней.

Недавно отличилась Чехия, которая раздобыла для Украины 800 тыс. артиллерийских снарядов, что покрывает потребности примерно на три месяца.

Многие страны испытывают финансовые проблемы. Общие оборонные расходы членов европейского крыла НАТО в 2023 году оказались примерно на $65 млрд ниже отметки, которой они бы достигли, если бы все члены альянса выполнили цель — 2% от ВВП.

Крупнейшие страны вроде Италии, Испании и Франции имели мало возможностей для инвестирования в военный потенциал. Их вклад в Украину также оставляет желать лучшего. Несмотря на воинственную риторику Макрона, больше подходящую одной из Прибалтийских стран, объём французской помощи Киеву остаётся ничтожно мал.

Даже Германия попадает в лагерь колеблющихся, сетует Тhe Economist. Хотя Шольц увеличивает военные расходы и обещал Украине и финансовую помощь, и военную технику — она часто приходит с опозданием. Причём, как правило, он вначале колеблется по поводу отправки оружия любого рода. Сейчас, например, он выступает против поставок ракет Taurus, которые очень просит Украина.

Польша, возможно, единственная из крупных платёжеспособных стран, по-настоящему переживающая из-за России. Но и она ограничила импорт украинских сельскохозяйственных товаров, тем самым подорвав экономику соседа ради спокойствия своих фермеров.

Конечно, можно было бы объединить усилия и дополнить возможности друг друга. Таких схем в ЕС достаточно. Например, 18 марта было согласовано увеличение Европейского фонда мира, которое должно было привести к поставке Киеву оружия на сумму €5 млрд. Однако выяснилось, что этот путь частично отменяет предыдущие обязательства.

Эстония внесла другое предложение, которое, кстати, поддержал Макрон. Оно подразумевает совместное заимствование €100 млрд для укрепления обороны блока. Это было бы повторением фонда ЕС для борьбы с пандемией размером €750 млрд. Если следовать этой схеме, ЕС превращается в единого платёжеспособного союзника Украины.

Однако на данный момент это не устраивает более состоятельные страны, в основном на севере Европы, которые соглашались на создание пандемийного фонда в качестве разовой схемы. Скептики также опасаются, что подобный крупный оборонный фонд может стать заложником уже знакомого венгерского вето. Однако, уверено издание, Киев явно предпочёл бы иметь дело с одним, пусть несовершенным союзником, чем со множеством мелких и ненадёжных.