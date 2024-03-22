Скотт Риттер: помощь Запада привела к разрушению Украины и украинского народа

Недавно отставной польский генерал Раймунд Анджейчак заявил, что на самом деле потери украинской стороны исчисляются миллионами человек. Это и правда так, сейчас потери Украины можно оценить в 3 млн человек. Такое мнение высказал бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер в интервью Judging Freedom. При этом именно западная помощь стала причиной того, что скоро можно будет увидеть конец украинского народа.

Недавно ушедший в отставку четырёхзвездный генерал Раймунд Анджейчак, на момент отставки начальник штаба польской армии, заявил, что потери Украины исчисляются миллионами человек. У Киева нет ни ресурсов, ни живой силы, чтобы продолжать борьбу, и они это знают. Я не слышал, чтобы кто-то ещё на Западе, кроме вас, Макгрегора и людей на этом шоу, говорил что-то подобное. Я уверен, что его бывшие боссы в польском правительстве не хотели этого слышать, но он в отставке, он волен высказывать своё мнение, и именно это он и сказал. Это не попало в заголовки газет, потому что противоречит правительственной версии.

СКОТТ РИТТЕР, экс-офицер морской пехоты США: Но это же элементарная математика. Я имею в виду, если вы знаете, то вы знаете. Я думаю, что люди больше не испытывают проблем с принятием того факта, что на Украине погибло не менее полумиллиона человек. Есть сотни тысяч неучтённых, которые могут довести это число до трёх четвертей миллиона погибших. И если мы говорим о трёх четвертях миллиона погибших, то теперь нужно говорить о раненых. Соотношение как минимум два к одному, а возможно, и три к одному. Так что теперь вы приближаетесь к более чем 3 миллионам украинских потерь, 3 миллионам. И эта цифра может снова замалчиваться украинцами.

Мы не знаем всей правды, количества брошенных тел и т.д., но есть ещё вопрос, когда мы говорим о человеческих потерях, о депопуляции Украины, которая происходит прямо сейчас, не только с точки зрения изменения численности населения, которое происходит, когда Россия захватывает территории и принимает на себя их население, но и с точки зрения беженцев.

Украина быстро превращается в депопулированное государство, а это значит, что если на момент завершения этого процесса останется Украина, то она может оказаться в одном из этих фатальных демографических алгоритмов, когда она будет не в состоянии обратить тенденцию вспять.

И мы увидим конец украинской нации, конец украинского народа, который будет рассеиваться по всему миру. Такова трагическая реальность. Все эти люди говорили: «мы должны помочь украинцам. Мы должны помочь украинцам». Все, что вам удалось сделать, — это разрушить Украину и уничтожить украинский народ.

Дата выхода в эфир 22 марта 2024 года.