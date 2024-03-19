Евродепутат Беллами: позиция Макрона по Украине вредит союзникам и сеет политический раскол

«Безответственные» слова президента Эммануэля Макрона об отправке западных войск на Украину делают более уязвимыми Францию, Украину и Европу, заявил в интервью France info республиканец Франсуа-Ксавье Беллами. По его словам, глава государства взял на себя такую «огромную ответственность», чтобы «возродить политический раскол внутри страны».

Заявив о возможной отправке западных войск на Украину Макрон прежде всего продемонстрировал Путину разногласия среди европейских союзников, указал в интервью France info кандидат от республиканцев на выборах в Европарламент Франсуа-Ксавье Беллами. Он осудил президента за «безответственные» слова, тогда как глава государства «несёт ответственность за обеспечение единства в Европе».

Своей военной доктриной о «стратегической неоднозначности» Макрон «ослабил Францию и её положение, Украины и её оборону, а также всю Европу», считает Беллами. По его мнению, глава государства «взял на себя огромную ответственность» по «очень простой причине», которая всем понятна: «возродить политический раскол внутри страны».

Однако за громкими заявлениями Эммануэль Макрон пытается скрыть «постыдную реальность», указывает политик. Франция занимает лишь 15 место среди стран-доноров Украины и отстаёт от союзников, которые предоставляю Киеву боеприпасы, оружие и военную технику.