Евродепутат Беллами: позиция Макрона по Украине вредит союзникам и сеет политический раскол

06:20
Обладатель Кубка Гагарина 2011 года Константин Кольцов умер на 43-м году жизни
Обладатель Кубка Гагарина 2011 года в составе «Салавата Юлаева» белорус Константин Кольцов умер на 43-м году жизни.
06:10
Политик: число иностранных наблюдателей на выборах показывает важность БРИКС
Количество иностранных наблюдателей за выборами президента России показывают важность построения многополярного мира и необходимости БРИКС.
05:58
Власти Приамурья: связи с оказавшимися под завалами в шахте людьми нет
Связи с оказавшимися под завалами в шахте рудника «Пионер» в Приамурье пока нет.
05:45
РИА Новости: расчёт «Бук-М1» сбил на Авдеевском направлении ударный вертолёт ВСУ
Расчёт ЗРК «Бук-М1» группировки войск «Юг» сбил ударный украинский вертолёт на Артёмовском направлении.
05:34
В Амурской области введён региональный режим ЧС из-за обвала на руднике
Региональный режим чрезвычайной ситуации введён на территории Амурской области из-за обрушения на руднике «Пионер».
05:28
Американский военкор Бентли: вероятность цветной революции в России равна нулю
Внутренние враги России слабеют, и вероятность цветной революции в ней сейчас равна нулю.
05:23
Уссурийские десантники уничтожили под Артёмовском гексакоптер «Баба Яга» ВСУ
Расчёты зенитной установки ЗУ-23-2 Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожил к югу от Артёмовска гексакоптер ВСУ типа «Баба Яга».
05:19
Правительство Камчатки: пурга мешает эвакуировать выживших после схода лавины туристов
Пурга на Камчатке не позволяет спасателям эвакуировать выживших после схода лавины туристов и тела погибших в населённый пункт.
05:13
Расчёты БПЛА уничтожили наблюдательные пункты ВСУ на правом берегу Днепра
Расчёты беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Днепр» выявили и уничтожили наблюдательные пункты противника на правом берегу Днепра.
05:08
Гагин: под Марьинкой сдались в плен почти два десятка украинских солдат
Почти два десятка военнослужащих 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ сдались в плен подразделениям Южной группировки войск ВС России в районе села Георгиевка под Марьинкой.
05:05
ЗРК «Тор-М1» прикрыл наступление подразделений ВС России на Авдеевском направлении
Военнослужащие расчёта ЗРК «Тор-М1» Центрального военного округа прикрыли наступление российских мотострелков от разведывательных БЛА ВСУ на Авдеевском направлении.
05:03
Войска России отразили две контратаки 1-й президентской бригады Украины в ДНР
Подразделения группировки войск «Восток» отразили две контратаки 1-й президентской бригады Украины на Южно-Донецком направлении.
05:00
Россияне назвали домашние дела, усталость и лень препятствиями в поисках работы
Согласно данным опроса (которые есть у RT), 22% россиян рассказали, что постоянно отвлекаются от поисков работы из-за домашних дел, а 20% считают, что не могут сконцентрироваться из-за усталости и переутомления.
04:55
В Приамурье сообщили о расчистке уклона на шахте, где произошёл обвал породы
Глава Зейского округа Амурской области Илона Сысолятина сообщила, что на шахте, где после обрушения под завалами находятся 13 человек, идёт расчистка уклона, восстанавливают связь с горняками.
04:27
Гагин: санитарная зона нужна не менее чем на 250 километров вглубь Украины
Украинские войска, если обстрелы российской территории продолжатся, придётся отодвинуть вглубь Украины не менее чем на 250 км, что станет санитарной зоной.
04:22
Сотрудники МЧС России прибыли на рудник для поисково-спасательных работ в Приамурье
В Амурской области горноспасатели МЧС России прибыли на рудник для поисково-спасательных работ.
04:04
Трамп: США управляет не Байден, а его злобное окружение
Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил в интервью американскому теле- и радиоведущему Себастьяну Горки, что США управляет не нынешний президент Джо Байден, а его «злобное» окружение.
03:56
«Покровский рудник» подтвердил нахождение 13 человек в обрушившейся шахте
АО «Покровский рудник» подтвердило информацию, что в шахте, где произошло обрушение горных пород в Зейском округе Амурской области, находятся 13 человек.
03:53
Воздушная тревога объявлена в четырёх регионах Украины
Воздушная тревога звучит в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской и Полтавской областях Украины.
03:42
ЦЕРН прекратит работу почти с 500 работниками, связанными с Россией
Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) с 30 ноября прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией.
03:30
Минобороны САР: Израиль атаковал ряд военных позиций в провинции Дамаск
Израиль атаковал ряд военных позиций в провинции Дамаск.
03:15
ЦТАК: делегация Минкультуры России приехала в Пхеньян
Делегация Министерства культуры России во главе с заместителем министра Андреем Малышевым прибыла в столицу КНДР.
03:12
Экс-разведчик США Риттер: избрание Путина показало, что россияне верят в систему
Россияне показали своим голосованием, что верят в нынешнюю российскую систему и в российское государство, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.
03:03
Президенты Мали и Конго поздравили Путина с победой на выборах
Президенты Мали и Конго Ассими Гоита и Дени Сассу-Нгессо поздравили Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.
02:52
Bild: партия Шольца выросла в рейтинге благодаря позиции по ракетам Taurus
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца и «Альтернатива для Германии» выросли в рейтинге политических сил ФРГ благодаря позиции по ракетам Taurus.
02:26
РИА Новости: взрывы слышны в небе над Дамаском
В Сирии в небе над Дамаском слышны взрывы.
02:17
МИД Турции: в 2024 году нет фундамента для окончания конфликта на Украине
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в интервью телеканалу CNN Turk, что не видит фундамента для урегулирования конфликта на Украине в этом году.
02:12
На Камчатке спасатели МЧС России нашли второго туриста под лавиной
Спасатели МЧС России нашли второго туриста, попавшего под лавину на Камчатке, без чувств.
02:09
Беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США совершил аварийную посадку на северо-западе Польши
БПЛА MQ-9 Reaper ВВС США совершил аварийную посадку на северо-западе Польши в районе Мирославца.
01:57
Глава Приамурья Орлов взял под контроль ЧП с обвалом на руднике «Пионер»
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что взял на личный контроль ЧП на руднике, где под завалами находятся 13 человек.
01:52
РБК: в России разработали поправки о расширении данных о россиянах в единой базе
Список информации единого ресурса данных обо всех жителях России намереваются расширить.
01:45
ЦТАК: КНДР провела стрельбы из РСЗО сверхкрупного калибра
КНДР 18 марта провела учебные стрельбы из реактивных систем залпового огня сверхкрупного калибра 600 мм.
01:31
Bloomberg: ЕС в июле может начать перечислять Украине доход от активов России
Евросоюз может в июле начать перечислять Украине прибыль от замороженных в странах ЕС активов России.
01:24
Полянский: диалог с Западом о стратстабильности возможен при пересмотре им курса
Стратегический диалог России с США с прицелом на новые договорённости по контролю над ракетно-ядерными вооружениями возможен только после кардинального пересмотра Штатами и НАТО своего антироссийского курса.
01:22
Сенатор Грэм: украинцы должны идти в армию вне зависимости от возраста мобилизации
Американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение, что граждане Украины должны идти в армию вне зависимости от мобилизационного возраста.
01:02
Системами РЭБ над Воронежем перехвачен БПЛА самолётного типа
Системами РЭБ над Воронежем перехвачен БПЛА самолётного типа, заявил губернатор региона Александр Гусев.
01:01
Плеттенберг: внушительная зарплата может не позволить «Боруссии» сохранить Санчо
Полузащитник «Боруссии» Джейдон Санчо может вернуться в «Манчестер Юнайтед» по окончании арендного соглашения.
00:50
РБК: карты МИР перестанут работать в банкоматах большинства банков Армении с 30 марта
Карты российской платёжной системы МИР перестанут работать в банкоматах большинства банков Армении с 30 марта, за исключением «дочки» российского ВТБ — банка «ВТБ Армения».
00:36
Юрист считает, что Промес вернётся в «Спартак» при малейшей ошибке Нидерландов
Нидерландский юрист высказался касательно судебного дела форварда «Спартака» Квинси Промеса.
00:35
Генштаб ВС Польши: БПЛА MQ-9 Reaper ВВС США потерял связь с базой под Мирославцем
Беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США потерял связь с базой в районе Мирославца на северо-западе Польши.
00:27
Аналитик Меркурис: Россия разрушает укрепрайоны ВСУ планирующими бомбами
Российские планирующие авиабомбы эффективно разрушают украинские укрепрайоны и наносят большой урон войскам противника.
00:20
Трамп заявил, что США стали марионеткой Китая из-за Байдена
Соединённые Штаты превратились в марионетку Китая из-за политики администрации президента США Джо Байдена.
00:16
Заварухин — о второй подряд победе над «Динамо»: никто не ожидал, что заберём две игры
Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин высказался о победе своей команды над «Динамо» в матче второго раунда 1/4 финала Кубка Гагарина.
00:13
Захарова: более 383 тысяч граждан России проголосовали за рубежом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире радио «Комсомольская правда», что за рубежом на выборах президента России проголосовали более 383 тыс. россиян.
00:10
Токов: самый интересный соперник для Немкова — Феррейра
Бывший претендент на титул Bellator в среднем весе Анатолий Токов высказался о шансах россиянина Вадима Немкова в бою с бразильцем Ренаном Феррейрой.
00:07
«СТРАНА.ua» сообщает о взрывах в окрестностях Харькова
В окрестностях Харькова прогремели взрывы.
00:04
Захарова: Запад пытался ограничить доступ к ресурсам МИД России во время выборов
Недружественные страны пытались всячески помешать работе ресурсов МИД России во время президентских выборов, заявила в эфире радио «Комсомольская правда» официальный представитель дипведомства Мария Захарова.
23:56
Куман — о словах Депая в поддержку Промеса: сам бы я так делать не стал
Главный тренер национальной команды Нидерландов Рональд Куман высказался о поддержке форварда «Спартака» Квинси Промеса со стороны нападающего «Атлетико» Мемфиса Депая.
23:55
Илон Маск заявил, что Байден не борется с преступностью мигрантов
Президент США Джо Байден и его администрация ничего не делают для борьбы с преступностью мигрантов, заявил американский бизнесмен Илон Маск.
23:45
Microsoft хочет отложить приостановку доступа к облачным сервисам в России
В Microsoft обсуждают перенос сроков приостановки доступа к части сервисов компании в России.