Пока европейские фермеры протестуют против импорта дешёвого украинского продовольствия, с которым они неспособны конкурировать, Россия стабильно наращивает производство зерна, сообщает WION. За два года Россия вырастила беспрецедентное количество пшеницы и продала её по конкурентноспособным ценам на мировом рынке, выйдя на первое место в мире по экспорту зерна.

Фермеры в странах ЕС, таких как Польша, Бельгия, Франция, Испания и Италия, вышли на улицы, протестуя против экологических норм Евросоюза и импорта дешёвого продовольствия с соседней Украины. Но проблема возникает где-то в другом месте.

Корень проблемы можно проследить в российско-украинской войне. Фермеры фактически требуют возвращения таможенных пошлин на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, которые были отменены после начала военной операции России в 2022 году.

Они говорят, что украинские фермеры наводняют Европу дешёвым импортом, с которым они не способны конкурировать. А перебои с украинским экспортом через Чёрное море привели к массовому притоку зерна во всём Евросоюзе. Особенно на границе Польши с Украиной.

Это привело к снижению цен на продовольственные товары, в то время как инфляция вызвала рост производственных издержек и процентных ставок по кредитам. В прошлом фермеры могли отвозить зерно на побережье Балтийского моря, чтобы продать покупателям, которые отправляли его за границу.

После провала зерновой сделки на Чёрном море между Россией и Украиной рекордное производство зерна в России и его мировой экспорт привели к снижению цен на зерно на мировом рынке.

За последние два года Россия вырастила беспрецедентное количество пшеницы и продала её по конкурентноспособным ценам на мировом рынке. И этому способствовала чрезвычайно благоприятная погода в 2023—2024 сельскохозяйственном году, когда объём производства пшеницы в России составил 91 миллион метрических тонн и она стала четвёртым по величине производителем этого товара в мире.

Что касается экспорта, то, по прогнозам, Россия экспортирует около 51 миллиона метрических тонн пшеницы в 2023—2024 сельскохозяйственном году, что примерно на 3 миллиона метрических тонн превышает объём российского экспорта пшеницы, зафиксированный в предыдущий период.

Благодаря этому Россия сейчас лидирует по мировому экспорту пшеницы. Россия занимает первое место с 51 миллионом метрических тонн пшеницы. На втором месте — Европейский союз с 36,5 миллиона метрических тонн, а на третьем — Канада с 24 миллионами метрических тонн. Австралия — на четвёртом месте с 23,5 миллиона метрических тонн, а Украина — пятая, с 16 миллионами.

Дата выхода в эфир 21 марта 2024 года.