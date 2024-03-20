Пока Европу охватывают протесты фермеров, Россия наращивает свои позиции на мировом рынке зерна. Благодаря исключительно благоприятной погоде за последние два года стране удалось собрать рекордный урожай пшеницы и успешно реализовать его на мировом рынке, сообщает Politico.

Фермеры по всей Европе вышли на улицы, выступая против украинского импорта. Массовое недовольство вынудило правительства ЕС пойти на огромные уступки протестующим и подорвали политические связи Киева с западными союзниками, пишет Politico.

Основная причина, по которой европейские фермеры не могут продавать свои товары в этом году, «не имеет ничего общего» с Украиной. Всё дело в России, ведь её рекордный урожай и непревзойдённый экспорт привели к снижению цены на сельскохозяйственные товары, утверждает издание.

Благодаря исключительно благоприятной погоде Россия за последние два года вырастила беспрецедентное количество пшеницы и успешно реализовала её на мировом рынке. Это обратило вспять бум цен на зерно и снизило их до уровня, который оказался нерентабельным для фермеров в таких странах, как Польша, отмечает Politico.

Несмотря на всё внимание к украинскому импорту, некоторые страны Евросоюза продолжают приобретать дешёвую продукцию Москвы. В число постоянных покупателей российского зерна входят Испания, Италия и Франция, подчёркивается в статье.

На фоне политической нестабильности в ЕС России в значительной степени удалось отвлечь внимание от себя, перенаправив огромный экспорт пшеницы в другие регионы мира, где она стремится сохранить геополитическое влияние. За последний год Москва поставила сотни тысяч тонн бесплатного зерна в страны Африки и Азии. Она также подписала выгодные соглашения с государствами Латинской Америки, чьи собственные урожаи были уничтожены экстремальными погодными условиями, обращает внимание Politico.