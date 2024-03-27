США продолжают жить по принципу, что всё будет так, как они пожелают, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью Judging Freedom. В итоге Вашингтон похоронил дипломатию и разрушает страны одну за другой. Теперь и Украину разрывают на части, там погибло несколько сотен тысяч украинцев, и погибнет ещё больше, если США не вспомнят, что надо хотя бы попытаться поговорить с противоположной стороной.

Соединённые Штаты предложили Украине и Грузии стать членами НАТО без каких-либо переговоров с Россией. Соединённые Штаты приняли участие в жестоком государственном перевороте против украинского правительства без какой-либо дипломатии с Россией.

Соединённые Штаты подорвали и фактически торпедировали Минские соглашения без дипломатии с Россией. Когда президент Путин заявил… Я должен добавить, что Соединённые Штаты в одностороннем порядке отказались от соглашения о промежуточных ядерных силах в 2019 году без переговоров с Россией.

В 2021 году, когда президент Путин заявил: «Нам срочно нужен новый механизм обеспечения безопасности», 15 декабря 2021 года, Соединённые Штаты недвусмысленно отказались взаимодействовать.

Когда Украина и Россия достигли предварительного мирного соглашения в марте 2022 года, Соединённые Штаты скомандовали: «Не подписывать соглашения, никаких переговоров». Когда президент Путин заявил: «Мы готовы к переговорам», ответом Соединённых Штатов стало: «Нам не с кем договариваться».

Дипломатии нет. Идея в том, что всё должно быть так, как хотят США. Вот только всё получается совсем не так, как они хотят. Соединённые Штаты разрушают одну страну за другой. Афганистан, Сирия, Украина, Ливия. Потому что если у вас нет дипломатии, и вы прибегаете к предполагаемым тайным операциям или к открытой войне, вы создаёте помехи.

Соединённые Штаты забыли, что такое дипломатия. Её больше не существует. И именно поэтому мы втянуты в войну, в которой погибли сотни тысяч украинцев, в которой погибнут ещё десятки или сотни тысяч, если мы каким-то образом не откроем дипломатию заново.

И как Украина разрывается на части. И хороших вариантов не появляется, они становятся только хуже, и хуже, и хуже, и хуже. Потому что нам всегда говорят: «Сейчас не то время, чтобы вести переговоры!» или «Нам не с кем договариваться». А страну разрывают на кусочки.

А мы ведь ни разу даже не попытались поговорить. Так что это полнейший провал самого основного принципа под названием «по крайней мере, попытайтесь поговорить с противоположной стороной».

Дата выхода в эфир 26 марта 2024 года.