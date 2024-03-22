Вся карьера Виктории Нуланд никогда не имела ничего общего с дипломатией, будь то свержение правительства на Украине в 2014 году или вмешательство во внутренние дела Сирии или Ливии. Такое мнение высказал экс-агент ЦРУ Фил Джиральди в эфире Judging Freedom. Более того, в значительной степени именно благодаря Нуланд и другим неоконам отношения России и США сегодня находятся в упадке, а над миром нависла угроза ядерной войны.

Элиты в Государственном департаменте настолько абсурдны… Для вас это не новость, но для некоторых наших зрителей — может быть. Это слон в посудной лавке, если таковая вообще была. Когда объявили о её отставке (Виктории Нуланд. — ИноТВ), госсекретарь высоко оценил её личную дипломатию и приверженность дипломатии, которая настолько велика, что будет изучаться годами.

Но ведь единственное, чему она привержена — хоть я и не хочу вырывать слова из ваших уст, — так это убийствам. Это не дипломатия!

ФИЛ ДЖИРАЛЬДИ, бывший агент ЦРУ: Нет, и никогда дипломатией не было. То, что она сделала, прямым образом вмешавшись в выборы и формирование правительства на Украине, не дипломатия. Это не дипломатия. И разумеется, точно так же она была вовлечена, насколько мы можем судить, в некоторые другие случаи «недипломатии». В качестве примера я бы вспомнил Ливию или Сирию.

Ещё я бы привёл в пример тот факт, что в посткоммунистический период русские стремились установить хорошие, рабочие отношения с США и европейцами. И именно такие люди, как Виктория Нуланд, в Государственном департаменте США и в СМИ, по сути, не дали этому случиться. Вот, что действительно важно.

Это важно, потому что мы могли бы избежать угрозы ядерной войны, которая нависла над нами сегодня и которая в значительной степени является подарком от Нуланд и её друзей-неоконов, а также от людей, которые придерживаются её позиции, в обеих партиях и в правительстве.

Дата выхода в эфир 21 марта 2024 года.