WP: «мутный» план Трампа по окончанию конфликта на Украине беспокоит Киев и его союзников

Несмотря на то что Дональд Трамп обещает закончить войну на Украине за один день, он до сих пор не изложил свой план конкретно. У союзников Киева есть догадки насчёт того, как он собирается это сделать, однако ни одна не внушает доверия, пишет The Washington Post. Будь то выделение кредита или полное прекращение любой помощи — у Европы не останется другого выбора, кроме как ввести на Украину свои войска.

Дональд Трамп ещё не стал президентом США, но его смутная и неопределённая политика в отношении Украины уже приносит свои плоды, утверждает The Washington Post. Пока его союзники уже несколько месяцев блокируют помощь Украине в конгрессе, сам экс-президент по-прежнему даёт уклончивые и нечёткие ответы на самые важные вопросы о поддержке Киева и окончании войны, чем беспокоит Украину и Европу.

Как отмечает издание, кандидат лишь в общих чертах рассказал о том, что он будет делать с украинским конфликтом, заявив, что сможет достичь соглашения о прекращении войны «за один день». На ключевые вопросы, например о том, сможет ли Россия сохранить присоединённые территории, Трамп до сих пор не ответил.

Тем не менее более конкретную позицию республиканец занял в отношении американской помощи Украине, которую он называет «бесконечным потоком американских сокровищ» в Киев. В прошлом месяце Трамп изложил новое видение помощи: это должен быть кредит. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, лично встретившийся с Трампом 8 марта, описал план помощи иначе: «Он (Трамп) не даст ни копейки на войну между Украиной и Россией, так что эта война закончится».

Более того, «мирный план» Трампа по окончанию войны «вполне может спровоцировать дальнейшее кровопролитие», пишет WP. Если на должности главы Белого дома он всё-таки прекратит поддержку Киева, европейским партнёрам придётся «взять это бремя на себя». Однако учитывая, что Европа уже сейчас с трудом выделяет оружие и деньги, единственным вариантом останется введение войск на территорию Украины — а это, в свою очередь, будет означать прямое столкновение с Россией.