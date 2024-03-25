Следуя курсу, взятому 10 лет назад, глава «Непокорённой Франции» Жан-Люк Меланшон призывает к дипломатическому решению украинского конфликта, отмечается на официальном портале партии L’Insoumission. Такую позицию поддерживают большинство стран мира, однако воинственная риторика Макрона и его сторонников может привести страну к войне с Россией.
С начала украинского конфликта глава «Непокорённой Франции» (LFI) Жан-Люк Меланшон выступал за его дипломатическое решение, напоминает официальный портал партии L’Insoumission. Такой позиции придерживается большинство игроков на мировой арене, однако LFI ставила простые и ясные задачи: перемирие, вывод российских войск, мирные переговоры в рамках ОБСЕ и предоставление взаимных гарантий безопасности Украине и России.
В декабре 2022 года президент Макрон сам выступал с такими призывами, однако постепенно перешёл к воинственной риторике. Теперь в пособничестве Кремлю подозревают всех, кто хочет мирных переговоров, хотя два года показали, что решение конфликта будет не военным, а дипломатическим.
При этом Меланшон предупреждал о возможном конфликте ещё 10 лет назад и выступал против военной эскалации после присоединения Крыма к России. Он ратовал за переговоры, а не войну, потому что, с одной стороны, она не решает проблемы, а с другой — не отвечает интересам Франции. Такую позицию трудно защищать от разжигателей войны и пропаганды, которые хотят любой ценой привести страну к войне с Россией.
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