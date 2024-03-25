Французский депутат призвал Париж стремиться к миру на Украине

Чудовищный теракт в Москве должен укрепить решимость Франции в создании условий для мирного завершения украинского конфликта, заявил в эфире BFM TV депутат и координатор «Непокорённой Франции» Мануэль Бомпар. Он подчеркнул, что его партия уже долгое время выступает против логики нагнетания военной напряжённости: вместо этого страна должна взять на себя роль посредника и усадить участников конфликта за стол переговоров, чтобы добиться мира дипломатическим путём.

МАНУЭЛЬ БОМПАР, координатор и депутат «Непокорённой Франции» (Буш-дю-Рон): Прежде всего надо сказать, что это совершенно чудовищный теракт, и выразить солидарность и поддержку россиянам, которые в пятницу пострадали от этого теракта. Разумеется, это крайне опасный, переломный момент, потому что мы слышим о желании использовать теракт для обострения конфликта между Украиной и Россией.

Я считаю, что нужно проявлять особенную осторожность. Случившееся укрепляет мою убеждённость, убеждённость, которую мы высказывали уже на протяжении многих месяцев и лет: вместо того чтобы следовать логике нагнетания военной напряжённости, Франция должна, наоборот, стараться идти по мирному пути, как можно быстрее добиться мира дипломатическим путём. Франция должна взять на себя роль посредника и попытаться усадить всех участников за стол переговоров, а также создать условия для мирного договора. Так что да, нужно проявлять осторожность, но теракт также должен укрепить нашу решимость в создании условий для мира.