Администрация Байдена сразу же после теракта в Подмосковье заявила о непричастности к нему Украины. Как напомнил журналист Стивен Гарднер, точно так же команда Байдена повела себя и после подрыва газопровода «Северный поток — 2».

...Однако Кремль теперь заявляет, что США должны разгласить любую имеющуюся у них информацию об этом теракте, — а официальный представитель Белого дома, адмирал Джон Кирби, вместо этого тут же заявил: «Мы точно знаем, что это не Украина!» Но мы же ведь не знаем наверняка, что это не Украина сделала, — как, впрочем, и не знаем наверняка, что она это сделала.

Но то, что он сразу взял и сказал: «Мы точно знаем, что это не Украина», напоминает мне про тот случай, когда Джо Байден дал приказ подорвать газопровод «Северный поток — 2», — а на следующий же день его люди заявили: «Мы не знаем, кто это был, но точно знаем, что не Украина». Правильно же я говорю? Я ведь всегда ищу повторяющиеся шаблоны.

Ну и кстати — подрыв газопровода «Северный поток — 2» стал одной из крупнейших климатических катастроф в мировой истории, и организовал её Джо Байден, но ему теперь хватает наглости заявлять мне и вам: «Покупайте уже себе электромобили, а то нам, может быть, придётся обложить вас налогами за углеродные выбросы»... И смех, и грех.

Дата публикации 23 марта 2024 года.