Американский журналист: совсем как с «Северным потоком» — Вашингтон снова кинулся прикрывать Украину после трагедии
...Однако Кремль теперь заявляет, что США должны разгласить любую имеющуюся у них информацию об этом теракте, — а официальный представитель Белого дома, адмирал Джон Кирби, вместо этого тут же заявил: «Мы точно знаем, что это не Украина!» Но мы же ведь не знаем наверняка, что это не Украина сделала, — как, впрочем, и не знаем наверняка, что она это сделала.
Но то, что он сразу взял и сказал: «Мы точно знаем, что это не Украина», напоминает мне про тот случай, когда Джо Байден дал приказ подорвать газопровод «Северный поток — 2», — а на следующий же день его люди заявили: «Мы не знаем, кто это был, но точно знаем, что не Украина». Правильно же я говорю? Я ведь всегда ищу повторяющиеся шаблоны.
Ну и кстати — подрыв газопровода «Северный поток — 2» стал одной из крупнейших климатических катастроф в мировой истории, и организовал её Джо Байден, но ему теперь хватает наглости заявлять мне и вам: «Покупайте уже себе электромобили, а то нам, может быть, придётся обложить вас налогами за углеродные выбросы»... И смех, и грех.
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