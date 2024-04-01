Западные союзники Киева всё больше осознают, что Украина проигрывает в конфликте с Россией, а к лету может потерпеть полное поражение. Как пишет The Standard, членам НАТО и странам ЕС прямо сейчас нужна согласованная стратегия, чтобы не допустить катастрофу на Украине, однако сегодня западный альянс находится в полном замешательстве.

Россия наносит мощные удары по переднему краю, используя артиллерию, ракеты и ударные беспилотники. Она расходует в пять раз больше боеприпасов, чем ВСУ, которым нечем ответить. Армия Владимира Зеленского измотана. Как пишет The Standard, западные союзники Киева всё больше осознают, что Украина проигрывает в конфликте с Россией, а к лету может потерпеть полное поражение.

Как продолжает британское издание, членам НАТО и странам ЕС прямо сейчас нужна согласованная стратегия, чтобы не допустить катастрофу на Украине. Если Зеленский потерпит поражение, западным союзникам придётся сделать гораздо больше, чтобы дать ответ Путину. После теракта в «Крокус Сити Холле» Владимир Путин ясно дал понять, что теперь он ведёт борьбу не только с неонацистской Украиной, но и с неонацистским Западом, для которого Киев является лишь лидером бренда.

Однако сегодня западный альянс находится в полном замешательстве. Американская политика в отношении Украины попала в западню междоусобной борьбы в конгрессе. Европейские партнёры типа Германии, испытывающей газовый голод Италии и Испании тайно и явно стремятся к заключению сделки с Россией.

«К сожалению, те предзнаменования, которые мы видим на Украине, говорят о том, что уже слишком поздно. Мы должны понять, что судьба Украины сегодня определит перспективы безопасности западного мира», — заключает издание.