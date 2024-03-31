Обозреватель El País: экономика Германии на краю пропасти, а вместе с ней и экономика всего ЕС

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Уход из России обошёлся западным компаниям в $107 млрд Reuters
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Bloomberg: несмотря на протесты фермеров в ЕС договорились ещё на год продлить для Украины режим беспошлинной торговли Bloomberg
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Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Белгородской области
Вооружённые силы Украины 31 марта подвергли обстрелу Белгородскую область. В результате этого пострадала мирная жительница.
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«СТРАНА.ua»: пять взрывов произошли в городе Стрые Львовской области
Пять взрывов произошли в ночь на 31 марта в городе Стрые Львовской области Украины, сообщило издание «СТРАНА.ua».
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Telegraph: в армии Британии украли или потеряли десятки единиц оружия и техники
В армии Великобритании с 2018 года украли или потеряли не менее 30 единиц оружия и военной техники, пишет газета The Telegraph.
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Жена Песьякова — о травме мужа: в этот момент я онемела
Ксения Песьякова, жена голкипера «Ростова» Сергея Песьякова, рассказала о своей реакции на травму мужа в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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После уничтожения трёх дронов ВСУ над Ярославской областью никто не пострадал
Пострадавших и разрушений в результате падения обломков после отражения атаки трёх беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Ярославской области нет.
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Воду обнаружили в пятой и шестой разведочных скважинах на руднике «Пионер»
Воду, глину и лёд обнаружили в пятой и шестой разведочных скважинах на руднике «Пионер» в Амурской области. Такую информацию предоставили в региональном главке МЧС России.
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Энергообъект загорелся под Одессой, обесточено несколько населённых пунктов
Ряд населённых пунктов в Одесской области на юге Украины оказались обесточены из-за пожара, возникшего на энергетическом объекте.
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Кучеров преодолел отметку в 125 очков в нынешнем сезоне НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс».
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Маргарита Симоньян: боевики РДК говорили на украинском перед атакой на Козинку
Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что в рядах «Русского добровольческого корпуса»* присутствуют украинские кадровые военнослужащие.
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Два очка Кузьменко помогли «Калгари» обыграть в матче НХЛ «Лос-Анджелес»
«Калгари Флэймз» нанёс поражение «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Al Ekhbariya: переговоры по конфликту в Газе возобновятся в Каире 31 марта
Непрямые переговоры между Израилем и палестинским движением ХАМАС о перемирии в секторе Газа возобновятся в Каире в воскресенье, 31 марта.
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Овечкин вышел на 35-е место по числу матчей в истории НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» на своём льду потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Бойцы группировки «Юг» за сутки уничтожили 105 украинских БПЛА
Бойцы Южной группировки войск уничтожили 105 украинских дронов за прошедшие сутки, сообщил старший офицер пресс-центра группировки Сергей Румянцев.
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В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили на территории Белгорода и Белгородского района.
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МО: десять снарядов РСЗО Vampire уничтожено над Белгородской областью
Над территорией Белгородской области уничтожено десять снарядов реактивных систем залпового огня Vampire.
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Четыре очка Панарина позволили «Рейнджерс» обыграть «Аризону» в матче НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В ЛНР появился подземный город для возвращающихся с фронта военных
Подразделения службы тыла 2-го армейского корпуса Южного военного округа показали первый построенный в ЛНР подземный город, предназначенный для военнослужащих, вышедших с фронта.
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Боксёр Тим Цзю потерпел первое поражение в карьере
Австралийский боксёр Тимофей Цзю не смог защитить свой чемпионский пояс по версии WBO в первом среднем весе в поединке с американцем Себастьяном Фундорой.
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НАК: в квартирах Махачкалы и Каспийска заблокированы террористы
В нескольких квартирах жилых домов Махачкалы и Каспийска заблокированы вооружённые террористы, заявили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.
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Минобороны: три украинских дрона уничтожено над Ярославской областью
Силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника над Ярославской областью.
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Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
На территории Белгорода и Белгородского района запущена сирена ракетной опасности, заявил глава региона Вячеслав Гладков.
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Две передачи Кучерова помогли «Тампе» одержать победу над «Айлендерс» в НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Сальдо: Зеленский стал для Украины военным диктатором
Владимир Зеленский превратился для Украины в военного диктатора. Такое мнение высказал глава Херсонской области Владимир Сальдо.
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В Махачкале и Каспийске введён режим КТО
Режим контртеррористической операции (КТО) введён в Ленинском и Советском районах Махачкалы и в Каспийске Республики Дагестан.
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Дети из хора, которых не пропускали транзитом в Литве, вернулись в Молдавию
В Молдавию вернулись дети из хора «Рапсодия», которых не пропускали транзитом через Литву.
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Иванова-Швец: медработникам в сёлах и малых городах с 1 апреля повысят зарплату
Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что медицинским работникам в малых городах, районных центрах и сёлах поднимут зарплату с 1 апреля.
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В Ивано-Франковской и Львовской областях Украины произошли взрывы
Взрывы прогремели в Ивано-Франковской области и в городе Стрый Львовской области Украины.
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Психолог Яушева дала советы, как распознать депрессию
Клинический психолог компании «СберЗдоровье» Дарья Яушева рассказала в беседе с RT, можно ли предотвратить депрессию и на какие симптомы стоит обратить внимание, чтобы не пропустить это заболевание.
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Минобороны: военные ремонтники восстанавливают технику в зоне СВО в три смены
Сотрудники ремонтных подразделений 1-го армейского корпуса Южной группировки войск занимаются восстановлением техники в три смены. Об этом рассказало Минобороны России.
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Врач объяснила, почему в период смены сезона высок риск простудиться
Эксперт центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ врач-кардиолог Мария Щелочкова подчеркнула в беседе с RT, что смена сезона с холодного на тёплый чревата необъективной оценкой погодных условий. По её словам, воздух ещё недостаточно прогрет, поэтому высок риск простудиться.
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Российские артиллеристы уничтожили пехоту и склад ВСУ на Северском направлении
Артиллеристы Тульского гвардейского соединения ВДВ России ликвидировали группу украинской пехоты и полевой склад противника на Северском направлении, заявило Минобороны России.
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Воздушная тревога звучит по всей Украине
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
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Россиянам посоветовали не допускать полной разрядки батареи электросамоката
Преподаватель РТУ МИРЭА Василий Шутов рассказал в беседе с RT, какие правила стоит соблюдать, чтобы использование электросамокатов было безопасным.
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Рогов предложил Зеленскому вывести подразделения ВСУ из новых регионов России
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил Владимиру Зеленскому вывести украинскую армию с территорий новых регионов России для завершения конфликта.
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МЧС: в Московской области загорелся рыбный цех
Рыбный цех загорелся в деревне Брехово в Московской области. Об этом сообщило МЧС России в своём Telegram-канале.
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Баржа врезалась в мост в американском штате Оклахома
Патрульная служба полиции сообщила, что в американском штате Оклахома баржа врезалась в мост.
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МЧС: в Башкирии в результате пожара погибла семья
В селе Железнодорожном Республики Башкортостан произошёл пожар, в результате которого погибли мать, её двухлетняя дочь, годовалый сын и дедушка. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.
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В Курской области отменена опасность атаки БПЛА
На территории Курской области отменили опасность атаки беспилотников.
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Роскачество: БАД подлежат обязательной государственной регистрации
В пресс-службе Роскачества рассказали RT, что БАД подлежат обязательной государственной регистрации.
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Депутат ГД Шеремет заявил о запуске процесса узурпации власти на Украине
На Украине запустили процесс узурпации власти с 31 марта. Такое заявление сделал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
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FPV-дроны «Джокер-10» адаптировали под выполнение задач ПВО
Российские FPV-дроны «Джокер-10» теперь смогут выполнять задачи средств противовоздушной обороны, рассказал гендиректор предприятия-разработчика «Центр комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
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Специалист Ляшок: работающие пенсионеры не получат прибавку к пенсии с 1 апреля
Старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок сообщил, что представители силовых ведомств, госслужащие и работающие пенсионеры не смогут получить прибавку к пенсии с 1 апреля.
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Reuters: семь человек погибли в результате взрыва автомобиля в Сирии
В городе Аазаз на севере Сирии погибли по меньшей мере семь человек в результате взрыва автомобиля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на местных жителей.
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Байден пригласил Трампа сыграть в гольф и пообещал дать фору
Американский президент Джо Байден предложил бывшему главе страны Дональду Трампу сыграть в гольф.
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На Украине заявили о росте числа случаев домашнего насилия
МВД Украины заявило, что в стране зафиксирован рост числа случаев домашнего насилия.
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Актёр Чэнс Пердомо скончался на 28-м году жизни
Американский актёр Чэнс Пердомо умер в возрасте 27 лет в результате аварии на мотоцикле. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.
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Echos: французская армия в зоне СВО не изменит ситуацию в пользу Украины
Ситуация на фронте не изменится в пользу ВСУ в том случае, если Франция решится отправить своих военнослужащих в зону конфликта, сказано в публикации издания Echos.
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Проблемы с электроэнергией произошли в Одессе после взрывов
На территории украинского города Одессы произошли проблемы с электроэнергией после взрывов.
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В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА.
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Энрике надеется, что Мбаппе передумает уходить из ПСЖ
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике надеется, что нападающий Килиан Мбаппе передумает уходить из команды.