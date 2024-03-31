Обозреватель El País: экономика Германии на краю пропасти, а вместе с ней и экономика всего ЕС

Промышленный спад и ущерб энергоёмкой промышленности от антироссийских санкций поставили экономику Германии на «край пропасти», пишет обозреватель El País Вольфганг Мюнхау. При этом немецкий кризис ― это всегда европейский кризис, предупреждает Мюнхау.

Российская спецоперация на Украине и последовавшие за ней антироссийские санкции поставили на «край пропасти» экономику Германии, а вместе с ней и экономику всего Европейского союза, пишет в своей статье для El País немецкий журналист Вольфганг Мюнхау.

По мнению Мюнхау, кризис в экономике Германии нельзя назвать лишь очередным экономическим циклом. Это история промышленного спада, который мало кто ожидал. Началось это задолго до украинского конфликта: промышленное производство в Германии упало на 8% с 2015 года, в то время как в остальной части еврозоны оно выросло на 6%, ― но именно он усугубил положение. Конфликт на Украине нанёс окончательный ущерб немецкой энергоёмкой промышленности.

Основная проблема в том, что в правительстве Германии мало сторонников диверсификации. Дискуссия в основном сосредоточена на существующих компаниях и секторах, а не на новых. В стране ведутся оживлённые дебаты по поводу экономики, однако, по мнению автора статьи, они пытаются решить не ту проблему. Всё вращается вокруг конкурентоспособности, но не инноваций.

Экономический спад имеет много последствий, особенно для политики. С момента введения евро в 1999 году Италия пережила 11 смен премьер-министров. После мирового финансового кризиса в Великобритании их было пять, после референдума по вопросу выхода из ЕС ― ещё четыре. С 1998 года в Германии было только два. Следует ожидать, что картина изменится после выборов в следующем году. Возможно, самой большой политической ошибкой, совершённой Ангелой Меркель и её современниками, был просчёт влияния геополитики на немецкую промышленность.

Более того, немецкий кризис ― это всегда европейский кризис. Соседи Германии в Центральной и Восточной Европе в значительной степени интегрированы в немецкие цепочки поставок. Европейский союз также зависит от взносов страны в бюджет сообщества и от государственных облигаций Германии в качестве поддержки еврозоны.

Основатель компании Porsche Фердинанд Порше «однажды сказал, что лучший способ предсказать будущее ― это изобрести его. Его страна очень далека от этого», ― подытоживает в своей статье для El País Мюнхау.