Как отмечает обозреватель Deutschland Kurier Тим Келльнер, в Германии сейчас проживает рекордное число украинцев — 1,65 млн человек. Вместе с тем в стране также отмечается крайне высокий уровень преступлений, совершаемых подозреваемыми без немецкого паспорта. Однако власти продолжают уверять, что проблем с иностранцами в Германии нет.
В Германии сейчас проживает рекордное число украинцев — 1,65 млн человек, отмечает обозреватель Deutschland Kurier Тим Келльнер. В то же время немецкие СМИ сообщают о том, что 52% преступлений в Германии совершаются людьми без немецкого паспорта, то есть иностранцами. Статистика по отдельным федеральным землям соответствует этой тенденции: данные полиции показывают, что число правонарушений, в совершении которых подозреваются лица без немецкого паспорта, значительно увеличилось по всей стране.
При этом министр внутренних дел Северного Рейна — Вестфалии, к примеру, утверждает, что в его земле «нет проблем с иностранцами — есть проблема с преступностью со стороны людей без немецкого паспорта». Это то же самое, что говорить, что в стране нет проблем с экономикой — есть только проблемы с предприятиями, которые просто остановили производство.
Как следует из газетных заголовков, каждый второй преступник во Франкфурте — иностранец. Но это нестрашно, потому что каждый второй житель Франкфурта — иностранец, так что беспокоиться не о чем, иронизирует Келльнер. По его словам, было бы крайне любопытно взглянуть на имена второй половины преступников — чтобы проверить, сколько из них окажутся немецкими. Однако по какой-то причине никто не приводит статистики, сколько правонарушений совершается мигрантами с немецким паспортом.
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