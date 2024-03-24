Fox: в США рост преступности фиксируется даже в окрестностях Капитолия

По итогам 2023 года в административном районе Вашингтона номер 6, где располагается Капитолий и другие правительственные здания, был зафиксирован всплеск преступности, сообщает Fox News. Как поведал каналу глава профсоюза сотрудников столичной полиции Греггори Пембертон, таков печальный итог «антиполицейских» законов, принятых муниципальными властями четыре года назад.

Как видно, рост наблюдается по практически всем видам преступлений — убийствам, угонам, кражам, ограблениям, взломам, да и преступлениям против половой неприкосновенности личности. И всё это — статистика по административному району номер 6 округа Колумбия, то есть, напомним нашим зрителям, окрестностям Капитолия — месту, которое, по идее, должно быть самым безопасным во всей столице страны. Там располагается Капитолийский холм с комплексом правительственных зданий и проживают многие аппаратные работники и члены конгресса, не говоря уже о туристах, которых там тысячи, тем более сейчас, когда идёт сезон цветения вишнёвых деревьев, — и при этом имеем вот такую статистику по преступности. Что же творится в этом районе?

ГРЕГГОРИ ПЕМБЕРТОН, председатель профсоюза сотрудников полиции округа Колумбия: Это — результат тех решений, которые муниципальный совет принял в 2020 году: они вынесли на рассмотрение, а затем приняли целый ворох различных законов, ударивших по охране правопорядка, по сотрудникам полиции, по эффективности их работы, а также по привлечению преступников к ответственности и тому, насколько часто им выносятся приговоры. То, что мы видим сейчас, — это подтверждённые эмпирически плоды всех этих решений, и нам теперь приходится со всем этим жить. И до сих пор такой курс демонстрировал свою полную несостоятельность.





Мы же просили и просим муниципальный совет все эти решения отменить, чтобы мы могли вернуться к ситуации, когда у нас есть возможность реально задерживать преступников на улице, заковывать их в наручники и пропускать их через систему уголовного правосудия.





К сожалению, как мы могли наблюдать всего две недели назад, когда проходили слушания по законопроекту «Обезопасим округ Колумбия», многие члены совета крайне нервно отнеслись к предложениям отменить эти решения 2020 года, имеющие антиполицейский и пропреступный характер. Так что непохоже, чтобы у совета было желание сделать то, что необходимо, чтобы снизить такую статистику.

Дата выхода в эфир 23 марта 2024 года.