Fox: в США рост преступности фиксируется даже в окрестностях Капитолия
Как видно, рост наблюдается по практически всем видам преступлений — убийствам, угонам, кражам, ограблениям, взломам, да и преступлениям против половой неприкосновенности личности. И всё это — статистика по административному району номер 6 округа Колумбия, то есть, напомним нашим зрителям, окрестностям Капитолия — месту, которое, по идее, должно быть самым безопасным во всей столице страны. Там располагается Капитолийский холм с комплексом правительственных зданий и проживают многие аппаратные работники и члены конгресса, не говоря уже о туристах, которых там тысячи, тем более сейчас, когда идёт сезон цветения вишнёвых деревьев, — и при этом имеем вот такую статистику по преступности. Что же творится в этом районе?
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