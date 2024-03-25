Heute рассказала об украинском следе в московском теракте

Преступники, совершившие теракт в Москве, предположительно имели единомышленников на территории Украины, пишет австрийская газета Heute. По данным спецслужб, многие подозреваемые попали в ЕС через Украину. Так, в декабре 2023 года в Вене были задержаны таджик и его жена вместе с сообщником, готовившие атаку на собор Святого Стефана и до февраля 2022 года проживавшие на Украине.

По сообщениям российских спецслужб, после теракта в «Крокус Сити Холле» было арестовано 11 подозреваемых. Несколько из них находились в автомобиле, который был остановлен в приграничном регионе; предполагается, что они собирались бежать на Украину или в Белоруссию, пишет австрийская газета Heute.

Официальное подтверждение ещё не получено, однако не исключено, что московские преступники имели связи с единомышленниками, находившимися на территории Украины.

Спецслужбы предполагают, что большое количество подозреваемых попали в Европу через Украину. Это также согласуется с результатами полицейского расследования в отношении подозреваемых в терроризме из Вены, которые были арестованы утром 23 декабря 2023 года в приюте для беженцев на Талиаштрассе.

28-летний таджик и его жена вместе с сообщником, арестованным в Германии, как утверждается, планировали нападение на венский собор Святого Стефана с использованием взрывчатки и автоматов Калашникова. На самом деле пара приехала в ЕС с Украины в феврале 2022 года. Они якобы жили там до начала конфликта, потому что выступали за «демократию и верховенство закона» у себя на родине в Таджикистане.

Они утверждают, что приехали в Австрию на поезде, «потому что Вена — особенно красивое место для жизни». Однако немецким спецслужбам, по-видимому, удалось перехватить подозрительные сообщения в их чате в соцсетях, в которых содержались конкретные доказательства планов террористических атак на крупные европейские города.