Преступники, совершившие теракт в Москве, предположительно имели единомышленников на территории Украины, пишет австрийская газета Heute. По данным спецслужб, многие подозреваемые попали в ЕС через Украину. Так, в декабре 2023 года в Вене были задержаны таджик и его жена вместе с сообщником, готовившие атаку на собор Святого Стефана и до февраля 2022 года проживавшие на Украине.
По сообщениям российских спецслужб, после теракта в «Крокус Сити Холле» было арестовано 11 подозреваемых. Несколько из них находились в автомобиле, который был остановлен в приграничном регионе; предполагается, что они собирались бежать на Украину или в Белоруссию, пишет австрийская газета Heute.
Официальное подтверждение ещё не получено, однако не исключено, что московские преступники имели связи с единомышленниками, находившимися на территории Украины.
Спецслужбы предполагают, что большое количество подозреваемых попали в Европу через Украину. Это также согласуется с результатами полицейского расследования в отношении подозреваемых в терроризме из Вены, которые были арестованы утром 23 декабря 2023 года в приюте для беженцев на Талиаштрассе.
28-летний таджик и его жена вместе с сообщником, арестованным в Германии, как утверждается, планировали нападение на венский собор Святого Стефана с использованием взрывчатки и автоматов Калашникова. На самом деле пара приехала в ЕС с Украины в феврале 2022 года. Они якобы жили там до начала конфликта, потому что выступали за «демократию и верховенство закона» у себя на родине в Таджикистане.
Они утверждают, что приехали в Австрию на поезде, «потому что Вена — особенно красивое место для жизни». Однако немецким спецслужбам, по-видимому, удалось перехватить подозрительные сообщения в их чате в соцсетях, в которых содержались конкретные доказательства планов террористических атак на крупные европейские города.
Московские врачи не потеряли ни одного из 12 крайне тяжёлых пациентов после теракта в «Крокус Сити Холле», почти половина из них перешли в категорию тяжёлых пациентов, сообщил на совещании с президентом мэр Москвы Сергей Собянин.
Депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в редакции законопроекта об усилении мобилизации внесена норма, в соответствии с которой после получения военно-учётной специальности военкоматы смогут мобилизовать в ряды Вооружённых сил Украины граждан с 18 лет.
По последним данным, от огнестрельных ранений во время теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 40 человек, от сочетания огнестрельных и колото-резаных ран — два человека, ещё 45 человек погибли в результате пожара.
Отец восьмилетнего хоккеиста, который пострадал в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщил, что его сына поддержали нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов, форвард «Спартака» Илья Ковальчук и многие другие.
Вашингтон считает, что резолюция Совбеза ООН с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа на период месяца Рамадан не носит обязывающего характера, сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.
Дирижёр из Санкт-Петербурга Михаил Голиков со своими музыкантами должен был аккомпанировать группе «Пикник» на концерте в «Крокус Сити Холле», во время нападения он вывел свой оркестр из здания и спас от террористов.
Принятая 25 марта резолюция Совбеза ООН с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа на период месяца Рамадан является обязательной к исполнению, подчеркнул заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.