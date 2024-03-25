Запад поспешил использовать теракт против Путина, игнорируя его попытки к сотрудничеству

Западные СМИ сообщают о чудовищном теракте в Москве таким образом, чтобы использовать эту трагедию против российского президента и выставить его в наиболее неприглядном свете, отмечает обозреватель Die Weltwoche Роджер Кёппель. В то же время они «не замечают», что Владимир Путин в своём заявлении лишь перечислил факты, не спеша обрушиваться ни на кого с обвинениями, и даже дал понять, что Россия готова к сближению с западными странами, которые к этому готовы.

После ужасного теракта в Москве, унёсшего жизни более чем сотни человек, в западных СМИ началась настоящая пропагандистская битва, с сожалением отмечает обозреватель швейцарской газеты Die Weltwoche Роджер Кёппель. Например, Neue Zürcher Zeitung, наряду с другими изданиями, сразу попыталась осветить ситуацию в таком ключе, чтобы использовать этот теракт как атаку против Владимира Путина и выставить его в максимально неприглядном свете. Такова общая тенденция в основных западных СМИ, пытающихся инструментализировать эту трагедию, заключает Кёппель.

В то же время он обращает внимание на примечательный тон заявления российского президента после теракта. Глава Кремля не обрушивался ни на кого с обвинениями, хотя Россия подозревает наличие украинского следа в этом преступлении. Напротив, он сказал, что Россия «рассчитывает на взаимодействие со всеми государствами, которые искренне разделяют нашу боль». Это можно расценивать как попытку сближения с Западом и возвращение к той риторике, к которой Путин прибегал ещё в начале 2000-х годов, когда его считали очень прозападно настроенным российским президентом.

Однако западные СМИ в большинстве своём не обращают на такие моменты ни малейшего внимания и предпочитают вести активную и явную антироссийскую пропаганду. Особенно странно видеть такую позицию со стороны СМИ в Швейцарии — стране, которая по-прежнему считает себя нейтральной. Для политических кругов это неудивительно, однако это неправильное и непродуктивное направление для журналистики, которой стоило бы придерживаться более взвешенных суждений, призывает Кёппель.