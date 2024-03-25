Le Parisien: скорбящие москвичи обвиняют в теракте Украину

13:53
Дарден: бой с участием Макгрегора возглавит турнир UFC 303
Бывший чемпиона UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор проведёт поединок на турнире UFC 303.
13:52
Родители школьников в Удмуртии смогут сдать ЕГЭ по истории
Акция «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» начнётся Удмуртии 28 марта.
13:52
Мишустин: помощь пострадавшим в теракте в «Крокусе» — главная забота властей
Оказание помощи пострадавшим в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» является главной заботой властей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
13:51
Спасатели вызволили одного из горняков из-под завала в шахте «Кальинская»
Спасатели вызволили одного из горнорабочих из-под завала в шахте «Кальинская» в Свердловской области, заявили в пресс-службе Североуральского бокситового рудника (СУБР).
13:50
Сотрудник гардероба: один из террористов уже приходил в «Крокус» осмотреться
Террориста, осматривавшего фойе «Крокуса» за две недели до теракта, видел в здании несовершеннолетний сотрудник гардероба Александр. Молодой человек рассказал RT, что работал 7 марта. Его задачей было стоять у эскалатора и направлять людей в гардероб и концертный зал, подсказывать им, как пройти на свои места.
13:42
Мишустин: террористы не способны запугать Россию
Российский премьер Михаил Мишустин заявил, что россиян не способны запугать никакие террористы.
13:42
Мишустин: виновные в теракте в «Крокусе» не заслуживают пощады
Виновные в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», в результате которого погибли 137 человек, понесут наказание. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.
13:41
Источник RT: обвиняемые в теракте Файзов и Шамсидин были знакомы прежде
Обвиняемые в нападении на «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобир Файзов и Фаридуни Шамсидин были знакомы до теракта, сообщил RT источник.
13:37
Ледовое шоу Авербуха начнётся с минуты молчания в память о жертвах в «Крокусе»
Ледовое шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда» начнётся с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».
13:32
В Москве из больниц выписали 16 пострадавших при теракте в «Крокусе»
Врачи столичных больниц продолжают оказывать помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Как сообщила вице-мэр Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова, за сутки из медучреждений выписали 16 пациентов.
13:30
Лихачёв указал на риски ядерной аварии из-за политизации мировой энергетики
Политизация сферы атомной энергетики создаст риски ядерной аварии, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.
13:26
Работы на руднике «Пионер» приостановлены из-за угрозы для спасателей
Внутри шахты «Пионер», где произошло обрушение, приостановлены работы из-за угрозы безопасности спасателей, однако бурение скважин продолжается.
13:22
Дело возбудили после обнаружения грубых нарушений в шахте «Пионер»
Уголовное дело по статье о халатности возбудили в Амурской области после обнаружения грубых нарушений в шахте «Пионер» в Зейском муниципальном округе. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
13:22
MD: семья Алвеса хочет взять в кредит €1 млн, чтобы освободить его из тюрьмы
Семья бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса рассчитывает взять в кредит €1 млн.
13:18
Диетолог Суржик посоветовала употреблять три типа молочной продукции
Диетолог, эксперт по функциональному питанию ФНЦ пищевых систем РАН Александра Суржик рекомендовала употреблять в день три разных молочных продукта.
13:17
Стали известны самые популярные направления среди россиян в апреле
Среди россиян самыми популярными направлениями туристических поездок в апреле стали путешествия по России.
13:17
Власти Ленобласти поздравили работников культуры с профессиональным праздником
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил работников культуры региона с профессиональным праздником, который отмечается 25 марта.
13:17
Новые указатели разместят на улицах Москвы
На улицах Москвы появятся новые указатели в сети пешеходной навигации.
13:17
Резидент технополиса «Москва» разработал портативный электрический аспиратор
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» разработал портативный электрический аспиратор, заявил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
13:17
Невролог Неврюзина назвала гаджеты одной из причин головной боли у детей
Детский невролог высшей категории «СМ-Клиника» для детей Галина Неврюзина рассказала о связи головной боли у детей с интенсивным использованием различных гаджетов.
13:17
Потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 175 солдат
Потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили до 175 человек, сообщили в Минобороны России.
13:12
ТАСС: в киевском аэропорту Жуляны поражены два ракетных комплекса Patriot
В результате удара по объектам ВСУ в киевском аэропорту Жуляны поражены два ракетных комплекса Patriot, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
13:12
Рогов: ВС России прорвали оборону ВСУ северо-западнее Вербового
Подразделения Вооружённых сил России прорвали оборону украинской армии северо-западнее села Вербового на Ореховском участке фронта в Запорожской области. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
13:11
Невролог Зинчева рассказала о причинах возникновения храпа
Врач-невролог, врач-сомнолог «СМ-Клиника» Ольга Зинчева назвала причины появления храпа.
13:10
Кечинов уверен, что судьба Абаскаля в «Спартаке» решена
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о будущем главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
13:06
Гражданин Молдавии погиб в результате теракта в «Крокус Сити Холле»
В результате теракта в Подмосковье погиб гражданин Молдавии, информацию подтвердило молдавское посольство в России.
13:03
Депздрав Москвы опубликовал список 76 госпитализированных после теракта
Депздрав Москвы опубликовал актуальный список пострадавших, которые были доставлены в столичные медучреждения после теракта в «Крокус Сити Холле», в нём 76 фамилий.
12:55
Артиллеристы уничтожили скопление ВСУ в районе Пятихаток в Запорожской области
Российские артиллеристы уничтожили скопление живой силы противника в районе Пятихаток Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
12:55
На Украине заявили о повреждении электроподстанции в Николаевской области
Министерство энергетики Украины сообщило о повреждении электроподстанции национальной энергетической компании «Укрэнерго» в Николаевской области.
12:54
Сливко выиграла спринт на чемпионате России по биатлону
Виктория Сливко одержала победу в спринте на 7,5 км на чемпионате России в Тюмени.
12:49
В Центре прогнозов космической погоды сообщили о затихании магнитной бури
Руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин рассказал в беседе с RT о том, что накрывшая Землю накануне, 24 марта, магнитная буря идёт на спад.
12:44
Песков заявил, что российские спецслужбы работают не покладая рук
Российские спецслужбы противостоят всем имеющимся угрозам, работают не покладая рук. С заявлением об этом выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
12:41
Медведев заявил, что все причастные к теракту в «Крокусе» должны быть уничтожены
Всех, кто платил и содействовал террористам, устроившим массовое убийство в «Крокус Сити Холле», нужно уничтожить, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
12:41
Иосиф Пригожин раскритиковал западных звёзд за молчание о трагедии в «Крокусе»
Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал западных знаменитостей за молчание о трагедии в «Крокус Сити Холле».
12:39
Песков: борьба с терроризмом требует международного сотрудничества, пока его нет
Борьба с терроризмом требует международного сотрудничества, но сейчас его нет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
12:38
Песков: Путин уделяет последствиям теракта в «Крокусе» особое внимание
Президент России Владимир Путин уделяет особое внимание теракту в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», в результате которого погибли 137 человек, ещё 182 пострадали. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
12:36
Малинин: упорный труд даёт свои плоды
Американский фигурист Илья Малинин, выигравший чемпионат мира 2024 года в Монреале (Канада), опубликовал фото с золотой медалью.
12:36
В Москве откроют ещё пять выделенных полос с 20 апреля
На юге, юго-востоке и западе Москвы откроют пять выделенных полос с 20 апреля.
12:30
Поисковая операция на месте теракта в «Крокусе» продлится до 26 марта
Поисковая операция на месте теракта в «Крокусе» продлится ориентировочно до 17:00 26 марта, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
12:26
В Москве ввели ограничения на вход на территорию ВДНХ
Правила входа на территорию ВДНХ в Москве изменились в связи с усилением мер безопасности. Такую информацию предоставили в пресс-службе Московского океанариума на ВДНХ.
12:25
Песков: Кремль не участвует в дискуссиях о смертной казни в России
Кремль сейчас не участвует в дискуссии о возможности отмены моратория на смертную казнь в России, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
12:25
Песков: Путин проведёт совещание о принимаемых после теракта в «Крокусе» мерах
Президент России Владимир Путин проведёт совещание, на котором обсудит меры, принимаемые после теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.
12:22
Сбербанк собрал более 360 млн рублей для жертв теракта в Красногорске
Сборы на благотворительный счёт для жертв теракта в Красногорске за выходные составили более 360 млн рублей, сообщили в Сбербанке.
12:21
Metaratings: «Спартак» ищет нового тренера и может заменить Абаскаля до конца сезона
Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль в ближайшее время может покинуть свой пост.
12:20
Песков: Россия не контактирует с Западом по расследованию теракта в «Крокусе»
Россия сейчас не контактирует с западными странами в связи с расследованием теракта в «Крокус Сити Холле».
12:18
Группа «Пикник» посвятит концерт в Петербурге памяти жертв теракта в «Крокусе»
Рок-группа «Пикник» заявила, что посвятит выступление 27 марта в Санкт-Петербурге памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Собранные средства будут направлены пострадавшим и семьям погибших.
12:15
Власти Британии запустили рекламу в соцсетях Вьетнама для сдерживания миграции
Власти Великобритании запустили рекламную кампанию в соцсетях Вьетнама, направленную на сдерживание миграции в Соединённое Королевство.
12:13
Генеральная репетиция парада Победы состоится 5 мая
Генеральная репетиция парада, посвящённого 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, состоится 5 мая, сообщили в Кремле.
12:11
Синоптик Леус: в Москве с 12 марта температура воздуха ежедневно превышает норму
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT отметил, что температура в столице с 12 марта ежедневно превышает норму.
12:10
Данни: Роналду работал над собой как сумасшедший, настоящий профессионал
Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни рассказал о бывшем партнёре по сборной Португалии Криштиану Роналду.