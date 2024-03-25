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Le Parisien: скорбящие москвичи обвиняют в теракте Украину

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Тысячи жителей Москвы пришли почтить память жертв теракта, рассказывает корреспондент Le Parisien. Многие уверены, что ответственность за трагедию не может нести никто, кроме Украины.
Le Parisien: скорбящие москвичи обвиняют в теракте Украину
AP
После теракта вся Россия погрузилась в траур, тысячи шокированных жителей Москвы почтили память погибших на месте трагедии, передаёт корреспондент Le Parisien. Пришедший с сыном Кирилл уверен, что ответственность за нападение несёт «не ИГИЛ*, а Украина».
 
Переехавшая в столицу из Белгорода Ольга убеждена в причастности Киева к теракту. Она напоминает, что её родной город почти ежедневно обстреливают украинцы, а его жители прячутся по подвалам. «Так что этот теракт, он не мог прийти ниоткуда, кроме как с Украины», — подчёркивает собеседница газеты. 
 
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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источник
Le Parisien Франция Европа
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