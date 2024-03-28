Der Spiegel: газ для немцев значительно подорожает с апреля

05:51
Бойцы ВДВ уничтожили на правом берегу Днепра блиндаж с расчётом артиллерии ВСУ
Артиллеристы-десантники российской группировки войск «Днепр» уничтожили расположенный на правом берегу блиндаж с укрывшимся в нём украинским артиллерийским расчётом.
05:35
Посольство Румынии: шенген начнут оформлять гражданам России с 31 марта
Румыния впервые начнёт оформлять гражданам России шенгенские визы с 31 марта.
05:25
Экс-полковник СБУ заявил, что Украина не сможет восстановить уничтоженные объекты
Экс-полковник СБУ Олег Стариков заявил в эфире Youtube-канала «Да, это так», что Украина не сможет восстановить уничтоженные объекты.
05:10
Артиллеристы ЦВО уничтожили на Авдеевском направлении центр управления БПЛА ВСУ
Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили с помощью одной из самых больших самоходных пушек «Малка» калибра 203 мм центр управления беспилотниками ВСУ на Авдеевском направлении.
05:08
Артиллеристы группировки войск «Юг» сорвали ротацию ВСУ на Северском направлении
Артиллерийские расчёты РСЗО «Град» и 122-мм гаубиц «Д-30» группировки войск «Юг» сорвали ротацию украинских подразделений на Северском направлении.
05:06
«Росатом» планирует в 2024 году начать поставки в Сирию медицинского оборудования
«Росатом» планирует начать поставки в Сирию уникального российского медицинского оборудования для проведения гемодиализа в 2024 году.
05:03
ТАСС: ВСУ оставили в Новомихайловке военные билеты с отметками Великобритании
Украинские военнослужащие оставили на брошенных позициях в Новомихайловке военные билеты с отметками о прохождении двухмесячного курса военной подготовки в Великобритании.
04:50
Молдавская партия «Возрождение» выдвинет кандидата на президентских выборах
Оппозиционная партия «Возрождение» примет участие в президентских выборах в Молдавии, члены политбюро обсуждают кандидатуру.
04:47
В Японии умерли уже четыре человека, употреблявшие БАДы с красным рисом
Ещё два случая смерти людей, употреблявших пищевые добавки с экстрактом красного риса кодзи производства фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical, были выявлены в Японии.
04:35
Молдавский депутат Боля назвал обстановку на границе с Украиной нестабильной
Оппозиционный депутат парламента Молдавии, один из лидеров партии «Возрождение» Василий Боля заявил в интервью РИА Новости, что обстановка на границе Молдавии и Украины нестабильная.
04:25
Генсек ОДКБ Тасмагамбетов: заявлений Армении о приостановке членства нет
Армения в последнее время не участвует в работе секретариата ОДКБ, но в секретариат из Еревана не поступало каких-либо официальных заявлений о приостановке членства.
04:03
В семье террориста Шамсиддина заявили, что чувствуют боль трагедии в «Крокусе»
Супруга старшего брата обвиняемого в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Фаридуна Шамсиддина Гульбахор Джонова сказала, что ей очень больно из-за трагедии и гибели людей, убитых её родственником.
03:59
Express: Харьков погрузился во мрак после ударов России по стратегическим объектам
Ракетные удары по стратегическим объектам на Украине погрузили Харьков во мрак.
03:50
Шольц: спецслужбы ФРГ не обладали информацией о подготовке теракта в Подмосковье
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью газете Maerkische Allgemeine Zeitung, что спецслужбы ФРГ не обладали информацией о готовящемся теракте в Подмосковье.
03:43
Генсек ОДКБ: организация уделяет особое внимание миротворческому треку
Организация Договора о коллективной безопасности нацелена на участие миротворцев за пределами зоны ответственности организации, но в рамках деятельности ООН.
03:39
В ООН не смогли установить обстоятельства крушения Ил-76 над Белгородской областью
В ООН не смогли установить обстоятельства крушения над Белгородской областью самолёта Ил-76, перевозившего украинских военнопленных.
03:32
Генсек ОДКБ: возможность расширения организации не исключена
Возможность расширения Организации Договора о коллективной безопасности не исключена, заявил в интервью журналу «Национальная оборона» генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
03:24
Figaro: французская армия не справится с Россией на Украине
Французской армии не хватит опыта и ресурсов, чтобы вести бой против российских войск на Украине.
03:11
В Запорожье прогремели взрывы
Взрывы прогремели в находящемся под контролем Украины Запорожье.
03:08
Суд на Сахалине дал иностранцу шесть лет за организацию экстремистской ячейки
Южно-Сахалинский городской суд вынес обвинительный приговор двум иностранцам – организатору и активному участнику экстремистского объединения.
02:53
ЦТАК: Нарышкин посетил Пхеньян и обсудил сотрудничество с КНДР
Делегация СВР России во главе с её директором Сергеем Нарышкиным посетила Пхеньян, где провела переговоры об укреплении сотрудничества в ответ на «интриги враждебных сил».
02:47
США выдали России обвиняемого в похищении маленькой дочери
США выдали России Алексея Смирнова, обвиняемого в похищении своей малолетней дочери в 2019 году и жестоком обращении с ней на протяжении полугода.
02:31
Путин: заявления типа «Россия — для русских» вызывают тревогу
Президент Владимир Путин признался, что когда слышит лозунги, что Россия только для русских, у него возникает чувство тревоги.
02:24
Мэр Харькова сообщил о новом взрыве в городе
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что на территории города прогремел новый взрыв.
02:02
«Общественное»: взрывы прозвучали в Днепропетровске
В Днепропетровске на Украине прозвучали взрывы.
02:00
Bild: Усманов подал заявление против двух прокуроров во Франкфурте-на-Майне
Российский бизнесмен Алишер Усманов подал заявление против двух прокуроров Франкфурта-на-Майне, обвинив их в нарушении закона и уголовном преследовании невиновных.
01:55
Подоляк заявил о стагнации украинских войск на фронте
ВСУ в настоящее время находятся в стагнации на передовой, признал в эфире Радио NV советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
01:38
Courier Journal: на заправочной станции в Кентукки произошёл сильный взрыв
Сильный взрыв произошёл на заправочной станции в Боулинг-Грин в Кентукки, США.
01:26
Прокуратура Гамбурга обвинила пять человек в поставках турбин Siemens в Крым
Прокуратура немецкого города Гамбурга предъявила обвинения четырём гражданам ФРГ и одному гражданину Швейцарии из-за поставок в Россию газовых турбин Siemens, которые оказались в Крыму в обход эмбарго.
01:14
WP: спасатели нашли останки двух человек в реке возле разрушенного моста в Балтиморе
Останки двух человек были обнаружены в реке Патапско неподалёку от обрушившегося моста имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе.
01:12
В Харькове слышны взрывы
Взрывы произошли в Харькове на Украине.
01:07
Маргарита Симоньян получила приз СЖР «Лучший медиаменеджер года»
Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян получила специальный приз Союза журналистов России (СЖР) «Лучший медиаменеджер года».
01:07
Эмиссар Генсека ООН: Африка должна быть представлена в постоянных членах СБ
Африка обязательно должна быть представлена среди постоянных членов Совета Безопасности ООН.
01:01
Путин назвал чушью заявления о возможности нападения России на Польшу или Прибалтику
Заявления о возможности нападения России на Польшу или Прибалтику — это абсолютная чушь.
00:58
Путин: НАТО — Североатлантический блок, но он лезет в Азию и Латинскую Америку
НАТО, являясь Североатлантическим альянсом, залезает и на Ближний Восток, и в Азиатско-Тихоокеанский регион, и в Латинскую Америку.
00:52
Путин: представители народов России на фронте проявляют себя с наилучшей стороны
Представители всех народов России на поле боя проявляют себя с наилучшей стороны, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с военными лётчиками в Тверской области.
00:47
Путин: не Россия двигалась к границам стран НАТО, а они подошли вплотную
Не Россия двигалась к границам стран НАТО, а они подошли вплотную, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе общения с военными лётчиками в Тверской области.
00:40
Путин призвал беречь единство народа России
Президент России Владимир Путин указал на необходимость бережно относиться к единству российского народа.
00:36
Путин: Россия — многонациональная страна, нужно с уважением относиться ко всем
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия — это многонациональная и многоконфессиональная страна и нужно с уважением относиться ко всем.
00:31
Путин отметил вклад лётчиков в достижение общего успеха
Российские лётчики воюют бесстрашно и вносят огромный вклад в достижение общего успеха в ходе спецоперации, заявил президент России Владимир Путин.
00:27
Путин: Россия в СВО защищает своих людей, проживающих на её исторических территориях
Россия в зоне специальной военной операции защищает своих людей, проживающих на её исторических территориях.
00:23
Путин заявил, что не сомневается в выполнении ВС России поставленных задач
Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается в выполнении ВС России поставленных задач.
00:19
Путин: если F-16 будут применяться против России, они станут для нас законной целью
Американские истребители F-16 станут для России законной целью, если будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран.
00:15
Путин: возможные поставки F-16 Украине не поменяют ситуацию на поле боя
Если Украине поставят самолёты F-16, это не поменяет ситуацию на поле боя.
00:12
Путин назвал бредом заявления, что Россия собирается воевать с НАТО
Российский лидер Владимир Путин назвал бредом заявления о том, что Россия собирается воевать с НАТО.
00:09
ОНК: данные о смерти кого-то из фигурантов по «Крокусу» не являются достоверными
Сообщения о смерти кого-то из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» в Подмосковье не соответствуют действительности.
00:03
Путин: боевая авиация в зоне СВО работает отлично
Президент России Владимир Путин на отлично оценил действия боевой авиации России в спецоперации во время своего визита в Торжок.
00:01
Госнаграду для несовершеннолетних за героизм призвали учредить в России
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить идею об учреждении специализированной государственной награды для несовершеннолетних детей, совершающих выдающиеся и геройские поступки в сложных условиях. Копия обращения на имя руководителя Федерального агентства по делам молодёжи России Ксении Разуваевой есть в распоряжении RT.
23:59
Financial Times: владельцы «Формулы-1» близки к покупке серии MotoGP
Компания Liberty Media, владеющая «Формулой-1», близка к заключению соглашения о покупке чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP.
23:57
УВКПЧ ООН заявило, что российских военнопленных пытали на Украине
В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что российские военнопленные на Украине подвергались пыткам.