Washington Times: Белый дом лишает США доминирования на мировых рынках СПГ и подрывает энергетическую безопасность Запада

Действия администрации Джо Байдена ведут к утрате Соединёнными Штатами мирового господства на рынках сжиженного природного газа, пишет газета Washington Times. Приостановка Вашингтоном выдачи лицензий на экспорт СПГ подрывает энергетическую безопасность США и Европы, и грозит оказать негативные последствия для всего мирового рынка энергоносителей.

Европа испытывает трудности с энергетикой из-за сокращения добычи газа и усилий администрации Джо Байдена по сокращению экспорта сжиженного природного газа. Такие действия со стороны Белого дома наносят ущерб не только союзникам Вашингтона по ту сторону Атлантики, но и американскому энергетическому сектору и, как следствие, американской экономике, пишет Washington Times.

В случае утраты Соединёнными Штатами статуса крупнейшего в мире экспортёра СПГ, их место займут такие стратегические конкуренты, как Россия и Катар. По оценке экспертов, если решение Вашингтона о приостановке выдачи лицензий на экспорт СПГ продлится дольше года, то такая мера окажет существенное негативное влияние на всю мировую экономику. Своими действиями администрация Байдена посылает сигнал своим ближайшим союзникам о том, что на Америку нельзя положиться.

В своё время европейцы обрадовались, когда американский СПГ относительно быстро стал надёжной альтернативой их давней зависимости от трубопроводного российского природного газа. Однако нынешние меры Вашингтона могут оказать дестабилизирующее влияние на мировые цены на газ, а также навредить развитию в США «зелёной экономики» с использованием возобновляемых источников энергии.