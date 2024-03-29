France 2: Европа хочет сократить отставание от России в оборонном производстве
АНН-СОФИ ЛАПИКС, ведущая France 2: Добрый вечер, Стефани Перес!
АНН-СОФИ ЛАПИКС, ведущая France 2: Добрый вечер, Стефани Перес!
Молдавский политик Илан Шор заявил, что Европа в очередной раз показала своё отношение к Молдавии, запретив автобусу с детским хором транзит через Литву.
Глава Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров рассказал о работе по открытию нефтегазовых месторождений.
Центробанк России подготовил отчёт, в котором говорится о росте в 2,7 раза числа компаний, принимающих оплату через СБП.
Спецслужбы Таджикистана арестовали 15 человек, планировавших теракты на праздник Навруз.
Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group, президент Agalarov Development, заявил в беседе с RT, что решение о восстановлении «Крокуса» невозможно принимать самостоятельно.
В российском Министерстве иностранных дел сообщили о вызове 29 марта в здание МИД России посла Молдавии Лилиана Дария.
Согласно новому исследованию, 63% россиян меняли профессию хотя бы один раз.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) не имеет права выставлять исключительные условия российским спортсменам для участия в Олимпиаде в Париже.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил в беседе с RT, что восстановление «Крокуса» — это вопрос общественности, а не собственника. По его мнению, не нужно восстанавливать его в том виде, в каком он был.
Автоэксперт Валерий Арутин рассказал подробности о правилах сезонного шиномонтажа.
Женщина вышла на лёд Гольяновского пруда в Москве, чтобы перейти на противоположную сторону берега и провалилась в воду. Об этом сообщили в московской прокуратуре.
Девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Лутфуллои Назримада привезли в Басманный суд Москвы.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал переход экс-голкипера ЦСКА Ивана Федотова в клуб «Филадельфия Флайерз», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В отчёте Центробанка России говорится, что число карт системы МИР увеличилось за 2023 год в 1,6 раза.
Польский президент Анджей Дуда подписал закон о приостановлении действия Договора об обычных вооружённых силах в Европе. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы республики.
Новым директором Челябинского государственного музея стала Полина Глинских, ранее она возглавляла челябинский мультимедийный парк «Россия — Моя история».
В ГИТИСе сообщили о смерти декана балетмейстерского факультета Андрея Кружалова.
Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что никогда бы не поехала на выступления в другую страну в нейтральном статусе.
Басманный суд Москвы принял решение отправить под стражу журналистку издания Sota.Vision*, являющегося иностранным агентом, Антонину Фаворскую (Кравцову) по делу об экстремизме.
В московском офисе криптобиржи Beribit проводятся обыски.
Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что житель населённого пункта Каховка пропал без вести после атаки украинских войск.
В Тверской области в 2024 году семь школ получат поддержку из регионального бюджета на улучшение материально-технической базы для проведения мероприятий, в том числе патриотической направленности. Соответствующее решение принято на заседании правительства под руководством губернатора Игоря Рудени.
Сирены воздушной тревоги сработали в семи украинских областях.
Помещения площадью от 29,1 до 558,5 кв. м в шести объектах культурного наследия планируют выставить на продажу в столице.
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Трутнев рассказал подробности о предстоящих в России VIII летних Международных спортивных играх «Дети Азии».
В Тверской области планируют реализовать 83 проекта по программе поддержки школьных инициатив в 2024 году, что на 26 больше, чем годом ранее.
В Йошкар-Оле состоялся Республиканский фестиваль школьных театров «Первые роли».
Московский районный суд Калининграда вынес приговор отцу по делу об избиении сына, которому потребовался длительный период восстановления и лечения.
В Ижевске выпустят аудиокнигу «Италмас — цветок мира. Дети войны. Дети Победы».
В подконтрольном Украине городе Харькове прогремели взрывы. Об этом проинформировали украинские мониторинговые Telegram-каналы.
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова ответила на слова руководителя МОК Томаса Баха, который подчеркнул, что удалось избежать бойкота Игр-2024 в Париже как украинскими, так и российскими атлетами, а также признал, что действия организации должны иметь политическое влияние.
Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что страны Содружества способны создать собственную эффективную систему взаимных расчётов вместо SWIFT.
Банк России представил в Государственную думу годовой отчёт за 2023 год. В нём говорится, что за прошлый год финансовый регулятор получил прибыль в 140,4 млрд рублей.
Следствие запросило арест девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе», сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Олимпийский чемпион Валерий Каменский высказался о переходе Ивана Федотова в «Филадельфию».
Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Александр Васютин высказался о предстоящих матчах своей команды в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с московским «Спартаком».
Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская высказалась об индексации социальных пенсий с 1 апреля.
В ЦБ России положительно оценили эффект от повышения ключевой ставки по итогам 2023 года.
Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде, в результате взрыва погиб мужчина, пострадали два человека.
За 2023 год московские производители электрооборудования нарастили производство минимум в два раза.
Наставник женской команды английского «Лестера» Вилли Кирк отправлен в отставку за неуставные отношения с одной из подопечных.
В центре Москвы выполнено 80% работ по реконструкции Голутвинского подводного газопровода.
Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман дал прогноз по курсу рубля на следующий месяц.
В Одессе, где произошли взрывы, виден столб дыма. Видео с последствиями публикуют украинские Telegram-каналы, в том числе «СТРАНА.ua».
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов прокомментировал динамику курса рубля.
Тренер российского бойца смешанных единоборств Александра Волкова Тарас Кияшко, прокомментировал анонс поединка своего подопечного с соотечественником Сергеем Павловичем на турнире UFC 302 в Саудовской Аравии.
В прокуратуре Амстердама объяснили, когда футболист «Спартака» Квинси Промес может быть экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ.
Общественник Виталий Бородин опубликовал официальный ответ Генпрокуратуры по вопросу процедуры признания певицы Аллы Пугачёвой иностранным агентом.
В Москве стартовал пятый этап архивного проекта для учащихся столичных учебных заведений, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Польские солдаты войдут в состав коалиции, сформированной для обеспечения порядка на Олимпийских играх — 2024 в Париже.