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Ouest-France: Париж недоволен темпами производства оружия для Украины

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Франция производит недостаточно оружия для перевооружения своей армии и помощи Украине, приводит Ouest-France слова министра вооружённых сил Франции Себастьяна Лекорню. Он не исключает принудительного привлечения рабочих, запасов и производственных ресурсов для наращивания темпов производства.
Ouest-France: Париж недоволен темпами производства оружия для Украины
AP

Министр вооружённых сил Франции Себастьян Лекорню раскритиковал «слишком медленные темпы производства» вооружения для поставок на Украину, сообщает Ouest-France.

Он объяснил, что это связано с недостаточными запасами сырья и компонентов.

Лекорню заявил о возможном принудительном привлечении рабочих, запасов и производственных ресурсов для ускорения перевооружения украинской и французской армий.
 
Кроме того, министр не исключает, что правительство может заставить промышленников отдавать предпочтение военным нуждам над гражданскими.
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источник
Ouest-France Франция Европа
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