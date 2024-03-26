N-TV: нехватка людей в украинской армии ещё хуже, чем дефицит боеприпасов

У украинской армии есть более серьёзная проблема, чем недостаток боеприпасов, на который часто жалуется Киев. Военный аналитик Франц-Стефан Гади рассказал в интервью N-TV, что наиболее значительную проблему представляет собой нехватка людей: потребуются месяцы, чтобы отправить новые войска на фронт, а как следует подготовить и обучить их едва ли удастся до конца лета.
Нехватка артиллерийских боеприпасов — не самая большая проблема, с которой сталкиваются украинские войска в нынешних боях, отмечает N-TV. По словам военного аналитика Франца-Стефана Гади, для поддержания оборонительной стратегии украинской армии необходимо выпускать около 2—3 тыс. снарядов в день. «Сейчас у Украины ещё достаточно артиллерийских боеприпасов для этого, хотя темп стрельбы, похоже, неуклонно снижается», — признаёт эксперт.
Главной проблемой киевских войск он считает нехватку личного состава. «Это самая сложная проблема, и её нельзя решить сразу. Пройдут месяцы, прежде чем новые войска будут отправлены на фронт, и, вероятно, они не будут готовы до конца лета. Они должны быть надлежащим образом обучены, поскольку развёртывание плохо подготовленных солдат увеличивает риск больших потерь, снижает мотивацию и боевую эффективность», — рассказал Гади в интервью немецкому телеканалу.
Кадровая проблема стала очевидной не позднее осени прошлого года, и Украина могла бы отреагировать раньше. Однако, по словам эксперта, боевой дух среди военных ещё остаётся высоким, даже если военнослужащие задаются вопросом, что делать дальше. «По сравнению с моим визитом перед началом наступления год назад заметно некоторое отсутствие цели», — отметил Гади.
Это объясняется тем, что сейчас нет никаких перспектив масштабного наступления для освобождения территорий, как это было прошлым летом. Чтобы выжить и противостоять российским войскам, украинцы расширяют свою оборону — однако от них можно часто услышать, что это происходит слишком поздно.
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