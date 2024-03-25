Politico: Украине остро не хватает солдат из-за растущего числа уклонистов

ВСУ сталкивается с серьёзным дефицитом не только вооружения, но и живой силы. «Патриотическое рвение» первых дней конфликта сменяется пессимизмом, а случаев уклонения от службы становится всё больше, сообщает Politico.

Украине катастрофически не хватает не только боеприпасов — особенно артиллерийских снарядов и ракет ПВО, — но и солдат. Средний возраст военнослужащих, находящихся на фронте, составляет 43 года, а случаев уклонения от службы становится всё больше, пишет Politico.

По некоторым данным, с начала спецоперации Украину покинули 650 тыс. мужчин призывного возраста. В прошлом году перед судом предстали около 1300 уклонистов, но чиновники признают, что это лишь малая часть тех, кто избегает призыва.

«Всплеск патриотического рвения», наблюдавшийся в стране в начале конфликта, пошёл на убыль по мере роста погибших и раненых. Пессимизм в отношении будущего также усиливается: всё больше людей задаются вопросом, «способна ли Украина победить армию Москвы», отмечает издание.

В то же время Киев продолжает откладывать принятие закона о мобилизации, который позволит ему увеличить численность армии на 400 тыс. человек. Власти опасаются, что крайне непопулярная мера может иметь далекоидущие последствия.

«По правде говоря, мобилизация — это горячий политический вопрос, и никто не хочет её проводить», — пояснил Politico депутат Рады Николай Княжицкий. Он добавил, что частые сообщения с фронта о нехватке вооружения только усугубляют ситуацию.