Украина продолжает сталкиваться с острой нехваткой солдат, при этом найти решение проблемы у государства, судя по всему, никак не получается, пишет The Wall Street Journal. Пока Верховная рада не может принять закон о призыве, который не вызвал бы у людей негодование, а вербовщики отлавливают мужчин на улицах, население жалуется, что государство приносит людей в жертву и забывает о них, — поэтому идти на фронт нет никакого желания.

Вооружённые силы Украины отчаянно нуждаются в новых войсках, чтобы сдерживать российские наступления. Однако усилиям властей по призыву молодых людей мешают политика, демографическая ситуация и растущее нежелание украинцев идти в армию, пишет The Wall Street Journal.

Провал прошлогоднего контрнаступления и потеря в ходе него десятков тысяч солдат не только подорвали уверенность украинцев в том, что они смогут отвоевать территорию, но и истощили людские ресурсы. И если в начале войны Украина могла рассчитывать на добровольцев, то сейчас их просто нет. Те мужчины, которые ещё не бежали за границу, продолжают уклоняться от призыва всеми возможными способами — от взяток до полного отказа выходить на улицу, пока вербовщики буквально отлавливают их средь бела дня и отправляют на передовую.

Между тем законопроект, направленный на расширение призыва, застрял в Верховной раде после нескольких месяцев дебатов. Предлагаемые изменения довольно скудны, отмечает американское издание: призывной возраст будет снижен до 25 лет с 27, солдаты получат право покинуть армию после трёх лет службы, а для уклонистов будут введены наказания. Однако Рада, столкнувшись с тем, что значительная часть населения не желает воевать, с трудом одобряет даже эти скромные изменения в законе.

Пока Рада обсуждает поправки, солдаты и их семьи обрушиваются на руководство с жёсткой критикой. «Государство принесло наших мужей в жертву, забыло о них», — приводит WSJ слова 35-летней Ольги. «Это огромное бремя, и оно должно быть распределено равномерно, а не взвалено на плечи только тех, кто согласился защищать страну».

С похожими жалобами к правительству обращаются и профессиональные украинские военные. Они отмечают, что им особенно нужны молодые люди, поскольку многие из призывников — люди среднего и старшего возраста. «Нельзя воевать со стариками», — говорит 31-летний Игорь, военный с 12-летним стажем. По его словам, многим его боевым товарищам уже за 40 и после каждой миссии им требуется всё больше времени на восстановление сил — времени, которого у Украины практически нет, пишет WSJ.