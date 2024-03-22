СТРАНА: более 60% украинцев отмечают рост уровня коррупции

Согласно результатам исследования, более 60% украинцев отмечают рост уровня коррупции в 2023 году. Как пишет «СТРАНА.ua», чаще всего сталкиваются с коррупцией те, кто обращается в сервисные центры министерства внутренних дел, получает услуги в сферах строительства, земельных отношений и медицины.
Более 60% украинцев отмечают рост уровня коррупции в 2023 году. Как пишет «СТРАНА.ua», об этом говорится в исследовании «Коррупция на Украине — 2023: понимание, восприятие, распространённость», представленном в Национальном агентстве по предотвращению коррупции.
Согласно результатам опроса, рост уровня коррупции в 2023 году отмечают 61,2% населения, что более чем в два раза выше, чем в 2022-м, и 46,3% представителей бизнеса, что почти втрое превышает показатель 2022 года.
Исследование также демонстрирует оценку коррупционного опыта граждан. Чаще всего сталкиваются с коррупцией те, кто обращается в сервисные центры министерства внутренних дел, получает услуги в сферах строительства и земельных отношений, медицины, а также по подключению или обслуживанию систем электро-, газо- и водоснабжения, водоотведения.
Как напоминает издание, по данным индекса восприятия коррупции от Transparency International за 2023 год, Украина находится в мировом рейтинге коррупции на 104-м месте из 180 стран мира.
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