Когда Джо Байден занимал пост вице-президента США, его сын Хантер фактически являлся иностранным агентом, но при этом благодаря влиянию отца не регистрировался официально в качестве такового, полагает ведущая Fox и бывший судья Джанин Пирро. По мнению Пирро, Байдены зарабатывали, получая деньги от иностранных правительств, — однако продолжают лгать, утверждая, что это не так.

Смотрите, в суде решают, где правда, оценивая, кто больше всего теряет, а кто — больше всего выигрывает, так? А здесь вопрос в иностранцах, которые пытались получить доступ в США и к правительству страны.

Так вот, если кто-то в прошлом уже лгал, то можно спокойно отбрасывать вообще любые показания этой стороны. А здесь выходит, что человек, который ранее отказался давать показания публично из опасений по поводу того, что его слова выдернут из контекста или неверно интерпретируют, и даже проворачивает вот такой трюк прямо рядом со зданием конгресса, не заходя в него и пропуская заседание, теперь решает провернуть ещё один политический трюк и не приходит уже на публичное заседание. Так что мы теперь точно знаем, что семейство Байден — не только жулики, но ещё и трусы.

Теперь давайте обсудим Бобулински. Бобулински — военный из династии военных, которые рискуют жизнью ради того, чтобы защищать Соединённые Штаты. А с другой стороны у нас Байдены, которые до сих пор постоянно лгали по поводу этого «международного фонда» и зарабатывали, получая деньги от иностранных государств, уходившие на счета фирм-прокладок. А знаем мы о том, что Байдены лгут, потому, что они воспользовались услугами Энтони Блинкена, который в те времена был исполнителем Демократической партии, чтобы он собрал 51 сотрудника разведслужб, и те рассказывали нам, что история с ноутбуком Хантера — это «деза» Москвы, а ведь этот сюжет лишь подтвердил данные о международной мошеннической схеме, которую создали Байдены.

А суть тут вот в чём: Хантер Байден был иноагентом, пока его отец занимал пост вице-президента, а Джо Байден дал сыну возможность быть иноагентом, не регистрируясь в этом качестве, и даже оплачивал ему и его парнёрам перелёты за границу. А они брали от иностранных правительств, включая китайское, деньги, — и при этом врали, что их не брали, а семья Байден выполняла роль канала передачи этих денег.

Дата выхода в эфир 20 апреля 2024 года.