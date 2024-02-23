В деле о коррупции семьи Байденов на Украине ФБР вновь использует собственных информаторов в политических целях, констатирует The Wall Street Journal. Как передаёт издание, Александр Смирнов, подтвердивший факт получения взяток Хантером и Джо Байденом от украинской энергетической компании, сегодня выставлен лжецом, хотя годами успешно сотрудничал с американскими спецслужбами.

В США разгорается скандал с участием информатора ФБР Александра Смирнова. Его обвиняют в ложном сообщении о взятках, полученных Джо Байденом и его сыном Джо от украинской энергетической компании Burisma. Как пишет The Wall Street Journal, американская пресса усиленно использует обвинение против Смирнова для дискредитации республиканцев в конгрессе, ухватившихся за показания информатора в рамках расследования бизнес-схем семьи Байденов.

Тем временем республиканцы из Комитета палаты представителей по надзору утверждают, что Смирнов работал на Федеральное бюро расследований с 2010 года, ему заплатили примерно $200 тыс. за информацию, и он был признан «заслуживающим высокого доверия».

Однако сегодня этот «заслуживающий доверия» источник ФБР представлен как «наглый лжец, хвастун, спекулянт, который вёл двойную игру с бюро, и предвзятое лицо, имевшее зуб на Джо Байдена», отмечает газета.

Если это правда, в СМИ должна была прогреметь история о том, как ФБР в течение 13 лет полагалось на человека, который, как теперь опасаются прокуроры, имеет тревожные и «обширные» связи с российской разведкой. Вместо этого СМИ в своём желании дискредитировать республиканцев работают над тем, чтобы оправдать ФБР, и объясняют, что бюро никогда не принимало заявления Смирнова всерьёз и в 2020 году пришло к выводу, что они «не заслуживают продолжения расследования».

Как напоминает издание, Смирнов — не первый проблемный источник, использованный американскими спецслужбами в своих политических целях. Ранее они ссылались на доказательства другого «надёжного» информанта Кристофера Стила для доказательства связей Дональда Трампа с Россией, однако позже эти свидетельства не нашли подтверждений.

В истории Александра Смирнова содержится урок для всех информаторов (и политиков): «Если вы собираетесь солгать Федеральному бюро расследований, убедитесь, что это ложь, которую ФБР хочет услышать», — делает вывод газета.