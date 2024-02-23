Mediaite: CBS изъял файлы у уволенной журналистки, проводившей расследование по Байдену

Телеканал CBS News, уволив журналистку Кэтрин Херридж, изъял у неё файлы и записи, сообщает Mediaite со ссылкой на источники. Как отмечается в материале, на момент увольнения Херридж занималась расследованием по президенту США Джо Байдену.

По имеющейся информации, у ныне уже бывшего старшего корреспондента CBS News Кэтрин Херридж были изъяты её файлы, записи и компьютеры, после того как канал уволил её в этом месяце, сообщает Mediaite.



Согласно нескольким источникам, Херридж на момент её увольнения занималась расследованием дела в отношении президента США Джо Байдена. Компания CBS запретила ей забирать её записи и другие файлы, в том числе документы, предположительно содержащие конфиденциальную информацию от источников.



Издание The New York Post со ссылкой на источники, близкие к телеканалу, сообщило, что эти файлы, «скорее всего, содержат конфиденциальные материалы о работе Херридж как на Fox, так и на CBS», и «могут содержать не подлежащие разглашению разговоры, которые она вела со своими адвокатами и источниками».



Один из анонимных источников сообщил, что после увольнения журналистки канал «упаковал все её личные вещи, за исключением заметок и файлов Херридж, и сообщил ей, что сам решит, будет ли что-то ей возвращено».



Источники также назвали необычным подобное поведение телеканала, поскольку он никогда раньше такого не делал.



«Они никогда не изымают документы, — сказал один из неназванных источников. — Они хотят посмотреть, какие у неё есть компрометирующие документы».



После того как телеканал получил резкую критику в свой адрес, представитель CBS сообщил Mediaite, что компания не знакомилась с материалами Херридж.



«Личные вещи Кэтрин были доставлены к ней домой неделю назад, а остальные её файлы мы готовы упаковать немедленно от её имени — в присутствии её представителя, как она просила», — заявил представитель канала.