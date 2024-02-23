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Mediaite: CBS изъял файлы у уволенной журналистки, проводившей расследование по Байдену

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Телеканал CBS News, уволив журналистку Кэтрин Херридж, изъял у неё файлы и записи, сообщает Mediaite со ссылкой на источники. Как отмечается в материале, на момент увольнения Херридж занималась расследованием по президенту США Джо Байдену.
Mediaite: CBS изъял файлы у уволенной журналистки, проводившей расследование по Байдену
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По имеющейся информации, у ныне уже бывшего старшего корреспондента CBS News Кэтрин Херридж были изъяты её файлы, записи и компьютеры, после того как канал уволил её в этом месяце, сообщает Mediaite.

Согласно нескольким источникам, Херридж на момент её увольнения занималась расследованием дела в отношении президента США Джо Байдена. Компания CBS запретила ей забирать её записи и другие файлы, в том числе документы, предположительно содержащие конфиденциальную информацию от источников.

Издание The New York Post со ссылкой на источники, близкие к телеканалу, сообщило, что эти файлы, «скорее всего, содержат конфиденциальные материалы о работе Херридж как на Fox, так и на CBS», и «могут содержать не подлежащие разглашению разговоры, которые она вела со своими адвокатами и источниками».

Один из анонимных источников сообщил, что после увольнения журналистки канал «упаковал все её личные вещи, за исключением заметок и файлов Херридж, и сообщил ей, что сам решит, будет ли что-то ей возвращено».

Источники также назвали необычным подобное поведение телеканала, поскольку он никогда раньше такого не делал.

«Они никогда не изымают документы, — сказал один из неназванных источников. — Они хотят посмотреть, какие у неё есть компрометирующие документы».

После того как телеканал получил резкую критику в свой адрес, представитель CBS сообщил Mediaite, что компания не знакомилась с материалами Херридж.

«Личные вещи Кэтрин были доставлены к ней домой неделю назад, а остальные её файлы мы готовы упаковать немедленно от её имени — в присутствии её представителя, как она просила», — заявил представитель канала.

 

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