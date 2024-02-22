Ассанж рассказал Такеру Карлсону, где он перешёл красную черту

Весь вашингтонский правящий класс настроен против Джулиана Ассанжа, и именно поэтому он уже многие годы находится в тюрьме Белмарш в Лондоне, уверен американский журналист Такер Карлсон. И хотя известность Ассанжу принесло обнародование через WikiLeaks документов и видеозаписей по войнам в Ираке и Афганистане, переходом красной линии стало последовавшее через несколько лет обнародование информации о слежке, проводимой ЦРУ.

ТАКЕР КАРЛСОН, американский журналист: Уже более десяти лет Джулиан Ассанж находится в изоляции то в одном месте, то в другом. Его настолько ненавидят элементы бессменного госаппарата США, что в какой-то момент директор ЦРУ Майк Помпео обсуждал возможность его убийства в посольстве Эквадора в Лондоне, где Ассанж попросил политического убежища.

Обвинения за это Помпео никогда не предъявлялись, что [само по себе] преступление — невыборные бюрократы не могут просто убивать неугодных им людей. И, вероятно, подобных обвинений ему никогда и не предъявят. По сути, весь вашингтонский правящий класс настроен против Джулиана Ассанжа, и именно поэтому он уже многие годы находится в тюрьме Белмарш в Лондоне.

Не стоит забывать, что в Великобритании Ассанжу не предъявлено никаких обвинений, однако его там удерживают. Так что этой осенью мы съездили в тюрьму Белмарш и спросили Джулиана Ассанжа: «Почему, на ваш взгляд, вас содержат под стражей как самого разыскиваемого человека в Америке без единого обвинения в совершении преступления?». И вот что он ответил.

Мы обсудили то, почему он находится в тюрьме, и мой первый вопрос был: «В чём, по-вашему, здесь по-настоящему дело? Ведь никаких обвинений в совершении преступления вам не предъявляли». Его ответ меня поразил, и, поскольку я жизнь провёл в Вашингтоне, мне кажется, он совершенно прав.



Он сказал, что первоначальную известность ему принесло обнародование через WikiLeaks документов и видеозаписей (которые американские власти держали в тайне) по войнам в Ираке и Афганистане — они сильно компрометировали Пентагон. Но переходом красной линии стало не это, а последовавшее через несколько лет обнародование через тот же WikiLeaks информации о слежке, проводимой ЦРУ.

Я задал ему прямой вопрос: «Известно ли вам, не пострадал, не погиб ли кто-нибудь из-за опубликованной вами информации?» Он сказал: «Конечно же, нет», — и ответ его звучал искренне. И вообще, если бы кого-нибудь действительно убили из-за того, что было им опубликовало в сети, он бы воспринял это болезненно. Он похож на сторонника гуманных взглядов. Ту информацию насчёт ЦРУ он придерживал как раз потому, что не хотел, чтобы кто-либо пострадал.

Он, как известно, обнародовал и содержимое электронной почты Хиллари Клинтон. Я спросил: «Когда вы публиковали эту электронную переписку, вы понимали, насколько влиятельна была [на тот момент] Хиллари Клинтон?». Мы это обсудили, и я спросил: «Оглядываясь назад, вы об этом не сожалеете?». «Признаться честно, это было весело», — ответил он.



Дата публикации 22 февраля 2024 года.