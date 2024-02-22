Ассанж рассказал Такеру Карлсону, где он перешёл красную черту
ТАКЕР КАРЛСОН, американский журналист: Уже более десяти лет Джулиан Ассанж находится в изоляции то в одном месте, то в другом. Его настолько ненавидят элементы бессменного госаппарата США, что в какой-то момент директор ЦРУ Майк Помпео обсуждал возможность его убийства в посольстве Эквадора в Лондоне, где Ассанж попросил политического убежища.
Обвинения за это Помпео никогда не предъявлялись, что [само по себе] преступление — невыборные бюрократы не могут просто убивать неугодных им людей. И, вероятно, подобных обвинений ему никогда и не предъявят. По сути, весь вашингтонский правящий класс настроен против Джулиана Ассанжа, и именно поэтому он уже многие годы находится в тюрьме Белмарш в Лондоне.
Не стоит забывать, что в Великобритании Ассанжу не предъявлено никаких обвинений, однако его там удерживают. Так что этой осенью мы съездили в тюрьму Белмарш и спросили Джулиана Ассанжа: «Почему, на ваш взгляд, вас содержат под стражей как самого разыскиваемого человека в Америке без единого обвинения в совершении преступления?». И вот что он ответил.
Дата публикации 22 февраля 2024 года.
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