Чак Шумер сказал, что если мы просто дадим им те 60 миллиардов, то они победят. Это такое наивное мышление. Я более чем разочарован в членах сената, но заявлять, что просто перечисление денег приведёт их к победе — совершенно смехотворно.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Да нет, это не разочаровывает, это просто голос коррупции и обмана. Эти люди — лжецы. Последнее, что они хотят сделать, это встать и признать то, что натворили. Они уничтожили Украину. Им плевать на то, что будет с украинцами.

Он переживает о своём приятеле Зеленском и об интересах Ларри Финка из BlackRock и других крупнейших корпорациях с сельскохозяйственной заинтересованностью в Украине. Вот что его беспокоит. Потому что прямо сейчас Зеленский готов провести распродажу и продать всё, что осталось от Украины тем капиталистам на Западе, которые связаны с сенатором Шумером и его друзьями.

Это бандитизм. Это ни в коей мере не дипломатия или национальная военная стратегия, которая имеет смысл. И вспомните, совсем недавно Виктория Нуланд была на ток-шоу и говорила всем, что если мы дадим деньги Украине, вы должны понимать, что большая часть этих денег останется здесь, потому что на них покупают оружие и технологии и возможности.

Так что это заставляет фабрики гудеть. А тем временем всё это в конечном итоге попадёт на Украину, но через какое-то время. Но что немаловажно, большая часть наличных перерабатывается. Другими словами, деньги остаются в Соединённых Штатах, и большие суммы идут акционерам отраслей, некоторые — их учредителям, в виде платы за их работу, и большая часть денег перейдёт в политические комитеты, которые держат людей вроде Митча Макконнелла и Чака Шумера у власти.

И, кстати, я уверен, что и наркокартели были бы очень благодарны. Они уже разгуливают по Мексике с ракетными комплексами Javelin на спине. Не сомневаюсь, что у них ещё много всего, благодаря оружейным базарам в местах вроде Косово и ещё где-то на Балканах или на Ближнем Востоке, где это оружие перерабатывается и перепродаётся с большой выгодой. Спасибо украинским гангстерам, которые управляют тем, что осталось от Украины.

Дата выхода в эфир 03 марта 2024 года.