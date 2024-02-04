Боевые действия, которые продолжает Украина, были и остаются «бесполезной войной» за территорию, которая не хочет быть с Киевом, — и продолжаются они лишь потому, что страна до сих пор погрязает в коррупции, полагает ведущая подкаста Redacted Натали Моррис. Как напомнила Моррис, украинские власти пытаются изображать борьбу с коррупцией, но она идёт крайне странно — а Америку, которая даёт Украине деньги, это почему-то не заботит.

НАТАЛИ МОРРИС, ведущая подкаста Redacted: Но зачем вообще выступать против выделения Украине помощи? Быть может, затем, что это обрекает ни в чём не повинных людей на смерть, дабы вернуть территории, которая Украина сама атаковала на протяжении десяти лет — по словам того же человека, которого мы вам только что показали и который сам это признаёт?





И опять же — если вы верите в ту ложь, которую распространяют о военных действиях на Украине, позвольте, я вам напомню: Украина бомбила и атаковала жителей Донбасса* с 2014 года; главы этих регионов попросили Россию защитить их в 2022 году, и Россия наконец решила это сделать в марте 2022-го. Это никакое не наступление с целью захватить всю Европу по прихоти лично Путина — российский парламент провёл по просьбе упомянутых глав голосование. А Украина теперь хочет вернуть себе эти территории — видимо, чтобы и дальше терзать этих людей, — а Россия держит оборону. А ни в чём не повинные украинцы умирают во имя вот такой цели.





Давайте ещё раз взглянем на карту. Нам говорили, что Украина в ходе стартовавшего в июне прошлого года контрнаступления вернёт себе вот этот регион, обозначенный красным цветом, — но он с июня до сего момента, несмотря на все потери и все потраченные деньги, никак не изменился. Это и есть те регионы, которые Украина атакует с 2014 года и которые попросили Россию вмешаться и остановить эти атаки, предложив войти в состав России так же, как это сделал Крым**. Никакого продвижения — а всё дело в том, что это бесполезная война и она такой была всегда, потому что Украина всегда была коррумпированным государством.





Взгляните на вот эту статью от 2015 года — мы это уже знали: МВФ предупреждал тогда, что Украина должна положить конец коррупции, а иначе ей перестанут давать деньги. Но не извольте беспокоиться — Украина ведь наняла специального следователя по коррупции, и он идёт по следу, ребята. Этот следователь заявил в минувшие выходные, что он обнаружил ещё 40 миллионов долларов, расхищенные на продаже оружия, которое так и не получили. Это — сверх тех 262 миллионов, которые, как заявлялось ранее в этом месяце, были похищены при помощи мошеннических схем.





Надо заметить, что речь идёт о внутреннем расследовании, которое ведут сами Вооружённые силы Украины. Коррумпированная армия ведёт расследование в отношении самой себя. Ну замечательно просто!





А вот США никакого интереса к расследованию мошеннических схем на Украине не проявляли — даже когда соответствующие законопроекты вносил на рассмотрение Рэнд Пол и... Кто там ещё из Флориды? Как его... А, Мэтт Гетц! Он тоже вносил на рассмотрение законопроекты для отслеживания оружия и помощи — но нет, никакого интереса не было. Нам это всё неинтересно — пусть коррумпированная страна сама в себе разбирается, мы ей полностью доверяем! Абсолютное доверие, всё замечательно.

ДЭВИД ФОСТЕР, исполнительный продюсер подкаста Redacted: Забавно, что военные расследуют армейские дела — и обнаруживают миллионы долларов. Ну, типа... Забавный момент такой. Просто хотел сказать... Прошу прощения, у нас тут задержка, у нас такое бывает иногда. Я всё сказал, говорите.

КЛЕЙТОН МОРРИС, ведущий подкаста Redacted: Я хотел сказать, что, может быть, украинцам надо этих ребят отправить в США, и пусть они проведут аудит у нас в Пентагоне — а то ведь там целый триллион найти не могут внутри своего бюджета. Там вообще регулярно теряют десятки миллиардов — так что, быть может, они к нам приедут и нам тоже помогут разобраться, куда же делись наши деньги.

Дата публикации 03 февраля 2024 года.