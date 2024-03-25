Bloomberg: обещания ЕС о помощи Украине подрывают внутренние споры и проблемы ВПК
Лидеры ЕС пообещали поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Но, несмотря на резкие заявления, блоку по-прежнему крайне недостаёт «экономической базуки», которая позволила бы устранить вопиющий разрыв между геополитическими амбициями и реальностью в Европе, которая годами экономила на обороне и оказалась чрезмерно зависима от США, пишет обозреватель Bloomberg Лионель Лоран.
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