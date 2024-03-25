СТРАНА: на Украине протестующие перекрыли дороги из-за массовой мобилизации

В районе украинского города Мукачево протестующие перекрыли дороги из-за массовой мобилизации в регионе. Как пишет «СТРАНА», они требуют, чтобы повестки вручали «только цивилизованным и законным методом». Полицейские пытаются разогнать митингующих.

Протестующие перекрыли дороги в районе украинского города Мукачево из-за массовой мобилизации в регионе. Как пишет «СТРАНА», об этом сообщают местные паблики.

Протестующие перекрывают дороги на пешеходных переходах, чтобы не было повода наказать за нарушения ПДД, однако полицейские пытаются разогнать митингующих.

С прошлой недели в соцсетях распространяли анонс мероприятия. Призывали выйти тех, кого не могут мобилизовать — женщины, люди старше 60 лет и многодетные.

«Все понимают, что идёт война, нужна мобилизация, боремся за независимость и за лучшую жизнь для наших детей. Но такие террористические, бандитские методы мобилизации, когда в балаклавах просто бьют и похищают людей с улиц, — это недопустимо, поскольку это нарушение всех прав и свобод человека, которые приводят к недоверию власти и главнокомандующему. А в свою очередь это приведёт к бунтам внутри государства, чего и ждёт рашистская власть», — пишут организаторы.

Они требуют, чтобы повестки вручали «только цивилизованным и законным методом».