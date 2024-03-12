Ничто не поможет Киеву больше, чем возвращение на родину украинских мужчин призывного возраста, заявил министр обороны Словакии Роберт Калиняк. По его сведениям, количество таких беженцев составляет уже около 300 тыс. человек, сообщает Politico. И вместо призывов направить на Украину силы НАТО западным политикам следовало бы помочь всем этим потенциальным новобранцам вернуться и присоединиться к украинской армии, подчеркнул глава Минобороны Словакии.
Вместо того чтобы обсуждать возможности отправки на Украину военных подразделений НАТО, западным союзникам Киева следовало бы помочь украинским мужчинам призывного возраста вернуться домой и пополнить ряды Вооружённых сил страны. С таким предложением выступил министр обороны Словакии Роберт Калиняк, пишет Politico.
Он подчеркнул, что страны Европы уже приняли огромное число украинцев, предоставляя им жильё и возможность найти работу. И среди массы этих беженцев есть группа, подпадающая под действие украинского закона о мобилизации, отметил Калиняк во время недавних дебатов в эфире частного словацкого телеканала TA3, говорится в статье.
«Ничто не поможет украинской армии больше, чем возвращение боеспособных украинских мужчин призывного возраста»,— заявил глава Минобороны Словакии, который также занимает пост вице-премьера. По его сведениям, около 300 тыс. украинских мужчин покинули страну с февраля 2022 года и могут быть законно призваны в армию в соответствии с существующими правилами мобилизации, поясняет Politico.
«Они достаточно патриотичны, так что мы должны мотивировать их и предоставить этим молодым людям, которые способны служить в украинской армии, ресурсы для того, чтобы вернуться и это сделать. Конечно, это лучше, чем отправлять туда наших собственных солдат»,— также подчеркнул Калиняк.
Новый закон Киева о мобилизации, который пока смог пройти только первое чтение в парламенте, снижает мобилизационный возраст с 27 до 25 лет, что должно помочь провести ротацию украинских военных. Однако он не получил общественной поддержки, в то время как политики изо всех сил пытаются найти дополнительное финансирование на военные цели, заключает Politico.
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