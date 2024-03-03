Radio Canada: «не хотим умирать» — украинские мужчины массово бегут от мобилизации в Молдавию

Молдавские пограничники с трудом справляются с потоком нелегальных мигрантов с Украины, передаёт Radio Canada. Большинство незаконно пересекающих границу — мужчины призывного возраста, подлежащие призыву на воинскую службу, отмечает канадское СМИ. Всё дело в том, что Молдавия по закону не может оказать в убежище лицу, бежавшему от боевых действий, независимо от причин его отъезда и страны.

Их миссия — охранять границу между собственной страной и воюющим соседом. Молдавские пограничники патрулируют эти дороги днём и ночью. Леса, реки и поля — приказано проявлять бдительность. Ведь в последние два года власти страны столкнулись с новым явлением — незаконным пересечением границы украинцами, бегущими от конфликта.

Этот офицер не видел ничего подобного за все 18 лет работы. После ввода российских войск 17 тысяч человек были пойманы, ступив на землю Молдавии — крошечной страны, насчитывающей чуть более двух с половиной миллионов жителей. В подавляющем большинстве случаев речь идёт о взрослых мужчинах, которым, согласно военному положению, запрещено покидать Украину.

ПОГРАНИЧНИК: В этом секторе мы стали свидетелями случаев нелегальной иммиграции со стороны лиц, годных к военной службе, которые бегут от военных действий на Украине в Молдавию.

За несколько дней до нашей встречи недалеко отсюда было задержание.

РАФАЭЛЬ БУВЬЕ-ОКЛЭР, специальный корреспондент Radio Canada в Молдавии: Общая граница Молдавии с Украиной тянется на сотни километров. Иногда территории двух стран разделяет водный рубеж или защитное ограждение. Но есть также немало зон, подобных этой, которые никак не защищены. Пограничники, таким образом, вынуждены наращивать усилия для слежки.

Дроны и тепловизоры позволяют улучшить условия наблюдения, тем более что переходы часто совершаются ночами. Но несмотря на использование этих средств и поддержку со стороны ЕС, препятствовать этому явлению сложно.

ВЕРОНИКА САВКА, сотрудник Пограничной полиции: В организации незаконного пересечения границы лицами, прибывающими с Украины, участвуют молдаване.

Молдавские посредники были арестованы за пособничество незаконным переходам. Простой переход, по словам властей, обходится в сумму от 2 тысяч до 5 тысяч долларов. Многие готовы заплатить эту цену, чтобы избежать отправки на фронт, учитывая, что Молдавия не может отказать в предоставлении убежища лицу, бежавшему от боевых действий, независимо от причин.

Среди семей, подающих заявления в этом столичном центре приёма беженцев, мы видим много одиноких мужчин. Обсуждение этого вопроса — табу. Почти все отказываются с нами говорить. Тем не менее 40-летний Александр соглашается рассказать о своём опыте без камер.

АЛЕКСАНДР, украинский беженец в Молдавии: В Украине идёт война…

«Я переживаю за свою жизнь», — говорит этот мужчина, опасавшийся повестки.

АЛЕКСАНДР: Я переживаю за свою жизнь, за свою семью.

«Всё просто, они не хотят умирать», — говорит Никита. Этот мужчина смог сбежать от бомбардировок, регулярно обрушивающихся на его родной Харьков. По закону, имея проблемы со здоровьем, он не подлежит мобилизации. Но он говорит, что знает людей, скрывающихся от сотрудников военкоматов.

НИКИТА, украинский беженец в Молдавии: У России больше людей, она лучше оснащена, у неё больше огневая мощь. Помощь не приходит, а без неё никто не знает, сколько сможет продержаться украинская армия. Может, всего несколько месяцев…

В отдалённых зонах, где граница плохо защищена, начала появляться вот такая колючая проволока. Её устанавливает не Молдавия, а сама Украина. Это способ обескуражить людей, испытывающих искушение дезертировать в момент, когда украинской армии требуются сотни тысяч новобранцев.

Дата выхода в эфир 29 февраля 2024 года.