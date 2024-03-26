Politico: ВСУ не хватает оружия и солдат

Опаздывающие поставки западного вооружения и заблокированный пакет помощи США ставят украинскую армию в тяжёлое положение, пишет Politico. ВСУ не хватает людей, однако Киев опасается объявлять общую мобилизацию из-за политических последствий.

Для Украины наступает самое трудное время, пишет Politico. Поставки западного оружия задерживаются, и, как постоянно подчёркивает Киев, их недостаточно, чтобы выиграть войну. Конгресс США продолжает блокировать помощь на $60 млрд, а ЕС кормит обещаниями пополнить запасы артиллерийских снарядов.

Внутри Украины свои проблемы: многие считают ошибкой увольнение Залужного, которого Зеленский, скорее всего, посчитал политическим соперником. Кроме того, украинская армия опаздывает с возведением оборонительных сооружений перед ожидаемым наступлением России.

В Киеве между тем так и не смогли принять закон о мобилизации и объявить общий призыв. На фронте не хватает солдат, и власти опасаются политических последствий, если людей будут отправлять туда принудительно.