Washington Post: продвижение помощи Украине может стоить поста спикеру Джонсону

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон планирует вынести на голосование законопроект о финансировании Киева в следующем месяце. Это решение грозит политику отстранением от должности на фоне растущего недовольства его коллег-республиканцев, пишет The Washington Post.
Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон выдержал «восстание» консерваторов после его решения пойти на сделку с демократами, чтобы предотвратить приостановку работы правительства. Теперь ему предстоит разобраться с вопросом, который вызывает у некоторых его коллег-республиканцев «даже большую ярость», чем компромисс по государственным расходам — c дополнительным финансированием Украины, пишет The Washington Post.
Джонсон отложил принятие давно застопорившегося пакета помощи Киеву на фоне попыток законодателей не допустить шатдаун. Но, как ожидается, он вновь вынесет вопрос на голосование в следующем месяце, когда конгрессмены вернутся с пасхальных каникул.
Впрочем, Джонсон рискует лишиться своего поста из-за растущего недовольства крайне правых республиканцев. В частности, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин пообещала добиваться его отстранения, подчеркнув, что «часы уже тикают» и что палате нужен новый спикер.
Председатель палаты представителей по иностранным делам и ярый сторонник Киева республиканец Майкл Маккол заявил, что угроза Грин помешает одобрению помощи Украине. «Он (Джонсон. — ИноТВ) находится в очень трудном положении», — признал политик.
Совсем не факт, что демократы поддержат отстранение Джонсона, как это было в случае с его предшественником Кевином Маккарти. Более того, часть из них уже заявила, что их готовность спасти действующего спикера будет зависеть от того, что произойдёт с законопроектом по Украине, обращает внимание The Washington Post.
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