Неразбериха внутри правительства — WSJ о причинах миграционного кризиса в США
Никогда ещё США не были так едины в стремлении ужесточить миграционную политику, пишет The Wall Street Journal. Но все последние попытки как-то разрешить ситуацию «терпят крах или заходят в тупик». Например, двухпартийный сенатский законопроект о границе или желание Техаса разобраться со всем самостоятельно.
Последние опросы показывают, что для людей – это вопрос номер один. Неспособность политиков хоть как-то решить проблему оставляет «хаотичный статус-кво», который угрожает как шансам Байдена на второй срок, так и бюджетам крупных американских городов, таких как Нью-Йорк.
Республиканские штаты уже устали ждать изменений, демократы же, в свою очередь, не хотят передавать федеральную ответственность штатам. Те республиканцы, которые готовы пойти на соглашение по границе, опасаются возвращение Дональда Трампа. Поскольку принятый законопроект в любом случае будет недостаточно выгодным для Республиканской партии. Байден же также сталкивается с сопротивлением, только со стороны либералов, которые выступают против уступкам своим политическим соперникам.
Эндрю Сили, президент Института миграционной политики, считает, что после «десятилетий бездействия Конгресса и непоследовательных усилий сменяющих друг друга администраций», иммиграционная служба совсем разрушена и не работает как надо. Штаты в такой ситуации пытаются сами найти решение проблемы, что, по мнению эксперта, лишь «усугубляет хаос». Ведь нет никакой согласованности в действиях.
Вся эта неразбериха играет на руку контрабандистам, которые используют постоянно меняющуюся политику, чтобы убедить мигрантов, что им «выгодно попытать счастья на границе».
Нью-Йорк и Чикаго, где действуют законы, обязывающие предоставлять места в приютах всем бездомным, начали выгонять мигрантов, потому что у них закончились места. Техас, через который проходит больше всего мигрантов, стал отсылать их в другие города и сажать их в тюрьму за незаконное проникновение, согласно новому закону, который принял Верховный суд, но заблокировала низшая инстанция. При этом, ряд штатов, включая Айову, Канзас и Оклахому, приняла схожие законы и начнут им следовать, в случае успеха Техаса.
Огромную роль в решении миграционных вопросов стали играть суды. Именно они несколько раз заставили Байдена вернуться к политике Трампа «Оставаться в Мексике». «Если вы спросите меня, кто сейчас определяет иммиграционную политику, то я скажу, что это суды», — говорит Тереза Кардинал Браун, старший советник по иммиграционной и пограничной политике.
В начале года, впервые за 10 лет, Конгресс хотел принять «двухпартийную компромиссную меру» по границе. Но Дональд Трамп призвал своих сопартийцев голосовать против, и почти все сенаторы-республиканцы присоединились к его возражениям в течение нескольких часов. Байден с тех пор подвергается всё большему и большему давлению по вопросу южной границы. При этом идея отказывать любому незаконному мигранту в убежище не была одобрена администрацией. Избиратели, тем временем, всё больше разочаровываются растущим числом нелегальных мигрантов и хотят, чтобы граница была под контролем. Согласно опросу Wall Street Journal, 65% избирателей заявили, что не одобряют действия Байдена по обеспечению безопасности границ, а 71% уверены, что ситуация развивается в неправильном направлении.
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