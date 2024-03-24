Неразбериха внутри правительства — WSJ о причинах миграционного кризиса в США

Сейчас все в Соединённых штатах, вне зависимости от политических взглядов, признают, что проблема на южной границе является ключевой для страны, пишет The Wall Street Journal. Но единства среди высших эшелонов власти всё равно нет. Партийные и идеологические разногласия встают на пути у возможности урегулировать ситуацию, которая становится всё опаснее и опаснее.

Никогда ещё США не были так едины в стремлении ужесточить миграционную политику, пишет The Wall Street Journal. Но все последние попытки как-то разрешить ситуацию «терпят крах или заходят в тупик». Например, двухпартийный сенатский законопроект о границе или желание Техаса разобраться со всем самостоятельно.

Последние опросы показывают, что для людей – это вопрос номер один. Неспособность политиков хоть как-то решить проблему оставляет «хаотичный статус-кво», который угрожает как шансам Байдена на второй срок, так и бюджетам крупных американских городов, таких как Нью-Йорк.

Республиканские штаты уже устали ждать изменений, демократы же, в свою очередь, не хотят передавать федеральную ответственность штатам. Те республиканцы, которые готовы пойти на соглашение по границе, опасаются возвращение Дональда Трампа. Поскольку принятый законопроект в любом случае будет недостаточно выгодным для Республиканской партии. Байден же также сталкивается с сопротивлением, только со стороны либералов, которые выступают против уступкам своим политическим соперникам.

Эндрю Сили, президент Института миграционной политики, считает, что после «десятилетий бездействия Конгресса и непоследовательных усилий сменяющих друг друга администраций», иммиграционная служба совсем разрушена и не работает как надо. Штаты в такой ситуации пытаются сами найти решение проблемы, что, по мнению эксперта, лишь «усугубляет хаос». Ведь нет никакой согласованности в действиях.

Вся эта неразбериха играет на руку контрабандистам, которые используют постоянно меняющуюся политику, чтобы убедить мигрантов, что им «выгодно попытать счастья на границе».

Нью-Йорк и Чикаго, где действуют законы, обязывающие предоставлять места в приютах всем бездомным, начали выгонять мигрантов, потому что у них закончились места. Техас, через который проходит больше всего мигрантов, стал отсылать их в другие города и сажать их в тюрьму за незаконное проникновение, согласно новому закону, который принял Верховный суд, но заблокировала низшая инстанция. При этом, ряд штатов, включая Айову, Канзас и Оклахому, приняла схожие законы и начнут им следовать, в случае успеха Техаса.

Огромную роль в решении миграционных вопросов стали играть суды. Именно они несколько раз заставили Байдена вернуться к политике Трампа «Оставаться в Мексике». «Если вы спросите меня, кто сейчас определяет иммиграционную политику, то я скажу, что это суды», — говорит Тереза Кардинал Браун, старший советник по иммиграционной и пограничной политике.

В начале года, впервые за 10 лет, Конгресс хотел принять «двухпартийную компромиссную меру» по границе. Но Дональд Трамп призвал своих сопартийцев голосовать против, и почти все сенаторы-республиканцы присоединились к его возражениям в течение нескольких часов. Байден с тех пор подвергается всё большему и большему давлению по вопросу южной границы. При этом идея отказывать любому незаконному мигранту в убежище не была одобрена администрацией. Избиратели, тем временем, всё больше разочаровываются растущим числом нелегальных мигрантов и хотят, чтобы граница была под контролем. Согласно опросу Wall Street Journal, 65% избирателей заявили, что не одобряют действия Байдена по обеспечению безопасности границ, а 71% уверены, что ситуация развивается в неправильном направлении.