«Не любовь и щедрость, а личные интересы» — Боррель рассказал CNN, зачем Запад снабжает Украину оружием

США и Европа не должны позволить Москве победить Киев, заявил в интервью CNN верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. По его словам, дело не в щедрости или любви к украинскому народу, а в собственных интересах западных союзников.
Вы недавно вернулись из Соединённых Штатов. Во время визита вы заявили, что уезжаете с представлением о продолжающейся двухпартийной поддержке Украины. Но в то же время выразили неуверенность, приведёт ли это к голосованию, которое разблокирует дополнительную военную помощь. Можете ли вы сказать что-то по этому поводу? И сможет ли Европа заполнить пробел по поставкам снарядов и оружия?
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, верховный представитель ЕС по внешней политике: Мы прилагаем огромные усилия, чтобы предоставлять Украине бóльшую и быструю поддержку. Мы предоставили… Мы — самый важный сторонник Украины, если сложить вместе все виды помощи. И мы говорим, что ожидаем, что США одобрит этот дополнительный бюджет, чтобы продолжать оказывать поддержку Украине.
США имеют огромный интерес в поддержке Украины. В противном случае Россия получит карт-бланш. И мы знаем, что произойдёт потом. Мы знаем, что мы получим, если дадим России карт-бланш. Помните Крым, Сирию? Если вы не проявите твёрдую позицию, уверенность и реальную волю по поддержке Украины...
Мы не можем позволить России выиграть эту войну. В противном случае интересам США и Европы будет нанесен серьёзный ущерб. Дело не только в щедрости. Речь идёт не о поддержке Украины из-за нашей любви к украинскому народу. Речь о наших собственных интересах.
И в этом также заинтересованы США как глобальный игрок, которому необходимо, чтобы его воспринимали как надёжного партнёра, обеспечивающего безопасность своих союзников. Вот почему мы призываем США разблокировать и утвердить этот дополнительный бюджет.
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