Французский депутат: вступление Киева в НАТО не принесёт мир, а вступление в ЕС станет трагедией

Если Украина вступит в НАТО, возможность дипломатического разрешения конфликта между Россией и Украиной исчезнет, заявил в эфире BFM TV депутат «Непокорённой Франции» Мануэль Бомпар. При этом, по его словам, вхождение Украины в состав ЕС станет трагедией для французской промышленности и сельского хозяйства.

МАНУЭЛЬ БОМПАР, координатор и депутат «Непокорённой Франции» (Буш-дю-Рон): Вы сам сказали, что между нами нет ничего общего…

БЕНЖАМИН ДЮАМЕЛЬ, ведущий BFM TV: Он читает газеты!

МАНУЭЛЬ БОМПАР: И я вам это продемонстрирую. Во-первых, потому что на прошлой неделе в Национальном собрании прошло голосование, назначенное после выступления президента Республики Эммануэля Макрона, который открыл возможность вмешательства французских войск на Украине.

БЕНЖАМИН ДЮАМЕЛЬ: Не исключил.

МАНУЭЛЬ БОМПАР: То есть открыл возможность. Если вы хотите, чтобы мы обсудили, что он сделает или не сделает…

БЕНЖАМИН ДЮАМЕЛЬ: Совсем нет, я просто пытаюсь уточнить, что он сказал.

МАНУЭЛЬ БОМПАР: …так что, пожалуйста, не критикуйте меня, чтобы сказать то же самое, что сказал я.

БЕНЖАМИН ДЮАМЕЛЬ: Нет-нет, я просто уточнил слово.

МАНУЭЛЬ БОМПАР: Итак, на прошлой неделе в Национальном собрании прошло это голосование. Мы обсуждали ключевые темы — вопрос в том, могут ли французские солдаты отправиться умирать на украинский фронт. Мы обсуждали ключевые темы — вопрос в том, готовы ли мы принять, что в скором будущем Украина может вступить в Евросоюз, что станет трагедией для нашей промышленности и сельского хозяйства. Мы обсуждали, готовы ли мы принять то, что в скором будущем Украина может вступить в НАТО, — а все знают, что если Украина скоро вступит в НАТО, то возможность дипломатического разрешения конфликта между Россией и Украиной исчезнет, растворится.