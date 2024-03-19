Французский политик: Макрон ведёт Францию к ядерной войне с Россией

Своими воинственными заявлениями в адрес России Эммануэль Макрон рискует обострить конфликт на Украине, предупреждает экс-советник Николя Саркози Анри Гене. При этом единственным решением конфликта являются переговоры с Россией и предоставление Украине нейтрального статуса, уверен политик.

Воинственная риторика Эммануэля Макрона в адрес России показывает его президентом, который хочет войны и идёт к ней, считает французский политик и экс-советник Николя Саркози Анри Гене. По его словам, заявление о том, что «ничего нельзя исключать», обращённое к ядерной державе, означает, что обострение конфликта может продолжаться безгранично — вплоть до ядерной войны.

По мнению политика, призывать к возвращению Украины к границам 1991 года — значит отказаться от перспективы переговоров с Россией. «На этой земле пролилось столько крови, что трудно представить, чтобы Россия тут же отказалась от Крыма, Донбасса или Луганска», — отмечает Гене. Он подчёркивает, что принцип незыблемости границ в случае Украины не является священным, ведь речь идёт о внутренних границах бывшего СССР, а до этого — Российской империи. Кроме того, требовать незыблемости границ в этом случае — значит забывать об исторических корнях, о коллективной памяти населения востока Украины и о десятках миллионов людей, погибших на этой земле.

Политик считает наилучшим решением конфликта переговоры с Россией и предоставление Украине нейтрального статуса. Он приводит в пример Финляндию и Австрию во времена холодной войны. Он напоминает, что многие американские эксперты по внешней политике, включая антироссийски настроенных, призывали к тому, чтобы не приближать НАТО к границам России. Гене также сравнивает происходящее на Украине с Карибским кризисом 60-х годов XX века, когда США были готовы начать мировую войну из-за советских ракет на «суверенной» Кубе.