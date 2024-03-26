Politico: украинцы сторонятся Франции из-за низких пособий и бюрократии

С начала конфликта ЕС принял порядка 4,3 млн украинских беженцев, но из них на долю Франции приходится только чуть более 63 тыс. человек. По мнению правозащитников и аналитиков, причиной тому географическая отдалённость страны, языковой барьер, низкая финансовая поддержка переселенцев и бюрократические препоны, сообщает Politico.

С начала конфликта Евросоюз стал «временным домом» для порядка 4,3 млн украинцев. Но Франция сильно отстаёт от других стран блока, предоставляя прибежище только 64,7 тыс. беженцев, пишет Politico.

Для сравнения, по данным Евростата, Германия приняла более 1,2 млн переселенцев с Украины, а Польша — почти 1 млн. Этот контраст становится ещё ярче при соотношении с населением стран. В то время как в Польше, Прибалтике, Чехии, Словакии и Болгарии на 1000 граждан приходится 25 беженцев, во Франции — менее одного, отмечает издание.

Определённую роль в сложившейся «резкой диспропорции» играет языковой барьер. Многие украинские беженцы поселились в славяноязычных государствах. Но, по мнению аналитиков, вдобавок существуют такие факторы, как географическая близость к Украине, финансовая поддержка беженцев и заранее созданная сеть сообществ, которым не соответствует Франция.

Она находится «довольно далеко», её финансовая поддержка беженцев «значительно ниже», чем та, которую предоставляет Германия, и изначально в стране не было крупной украинской общины. Кроме того, процесс принятия беженцев мог застопориться из-за печально известной «французской волокиты и бюрократии», считают правозащитники.