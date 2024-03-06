УП: ирландские протестующие блокируют строительство жилья для украинских беженцев

В Ирландии суд вторую неделю рассматривает жалобу местного застройщика, который по заказу правительства строит жилье для принятия почти тысячи беженцев из Украины. Как пишет «Украинская правда», против выступают несколько десятков человек, которые блокируют дороги для строительной техники.

В Ирландии суд вторую неделю рассматривает жалобу местного застройщика, который по заказу правительства строит жилье для принятия почти тысячи беженцев из Украины. Как пишет «Украинская правда», против выступают несколько десятков человек, которые блокируют дороги для строительной техники.

Компания Pastures New Accommodation заключила с правительством Ирландии контракт на предоставление 985 койко-мест в 387 домиках в городе Ньюхолл графства Килдар, а также на строительство столовой, прачечной и рекреационных объектов на территории объекта.

На прошлой неделе компания сообщила суду, что до 50 протестующих препятствовали въезду и выезду людей и машин на территорию, используя тактику живого щита и паркуя автомобили перед въездами.

В суде Pastures New Accommodation подчеркнула, что не против протестов, но блокирование въездов не является законным и создаёт угрозу безопасности, поскольку протестующие публиковали агрессивные сообщения в соцсетях, намекая на желание поджечь строительство.

Тогда суд встал на сторону компании и запретил протестующим намеренно препятствовать въезду на территорию объекта или выезду из него. Но на заседании 4 марта стало известно, что часть протестующих продолжает блокирование.

Из-за отсутствия представителей ответчиков судья, председательствовавший на слушании, перенес рассмотрение на конец недели.

Как отмечает издание, по официальным данным, в Ирландию с начала конфликта въехали более 100 тысяч украинцев. Из них около 20 тысяч либо вернулись на Украину самостоятельно, либо выехали в другие страны.