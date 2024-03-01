Украинская семья, бежавшая в Великобританию после начала боевых действий, вернулась в Винницу из-за проблем с доступом к стоматологу-ортодонту для установки брекетов ребёнку, сообщает Daily Mail. При этом на Украине проблему решили за несколько дней, отмечает издание. Как передаёт газета, жители Великобритании действительно практически лишены доступа к стоматологии и часто вынуждены заниматься самолечением.
Украинская семья, бежавшая в Великобританию после начала боевых действий, вернулась в Винницу из-за проблем с доступом к стоматологической помощи, сообщает Daily Mail.
Украинка Наталья Завальнюк рассказала изданию, что никак не могла добиться приёма у стоматолога-ортодонта в Великобритании для установки брекетов её дочери-подростку. При этом на Украине она быстро получила необходимую стоматологическую помощь и ей установили брекеты «в течение нескольких дней».
«Шокирующим открытием», по выражению газеты, стал тот факт, что 67% украинцев смогли обратиться к стоматологу в течение 24 часов в стране, разрушенной военными действиями, притом что в Великобритании таких оказалось всего 23%. По словам издания, некоторые жители даже пытаются заниматься лечением зубов сами, используя плоскогубцы для удаления болезненных зубов в домашних условиях.
Как заявил журналистам председатель Британской ассоциации стоматологов Эдди Крауч: «То, что беженцы возвращаются на передовую за медицинской помощью, которая фактически перестала существовать для миллионов людей в нашей стране, говорит о многом. Бездарная политика правительства подвела как гостей с Украины, так и местных жителей».
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