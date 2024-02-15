СТРАНА: норвежский город решил принимать только украинских беженцев

Муниципалитет норвежского города Драммен проголосовал за приём только украинских беженцев. Как пишет «СТРАНА», беженцев, например, из Африки и с Ближнего Востока город принимать не будет. Данное решение вызвало возмущение правительства страны, а муниципальный прокурор заявил, что оно не является законным.
Власти города Драммен в Норвегии вызвали возмущение правительства страны, проголосовав за приём только украинских беженцев. Как пишет «СТРАНА», муниципальный совет города, состоящий из консерваторов, антииммиграционных партий, христианских демократов и партии, представляющей пенсионеров, проголосовал за приём только украинских беженцев. То есть беженцев, например, из Африки и с Ближнего Востока город принимать не будет.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре осудил решение Драммена. Он заявил, что такая дискриминация незаконна и что к беженцам из всех стран следует относиться одинаково.
Совет Драммена в свою очередь обосновал своё решение тем, что украинских беженцев будет легче интегрировать. Однако муниципальный прокурор заявил, что данное решение местных властей не является законным.
Как напоминает издание, ранее власти Норвегии собирались ужесточить правила приёма беженцев с Украины.
Нынешней зимой уже были введены следующие меры: ограничена возможность путешествовать туда и обратно между Украиной и Норвегией; проживание и транспорт больше не предлагаются украинцам, путешествующим в другие места, кроме Национального центра прибытия в муниципалитете Роде; для получения доступа к ряду льгот через национальное страхование требуется определённый период проживания в Норвегии.
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